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    • Неймар сказал, почему предпочел бы перейти в «Сантос»: «Он явил миру короля и принца»

    Неймар сказал, почему предпочел бы перейти в «Сантос»: «Он явил миру короля и принца»

    Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар сказал, какой бразильский клуб считает предпочтительным для продолжения карьеры.

    «Сантос» – величайший клуб в мире. Он превыше всех. Он явил миру короля [Пеле] и принца [Неймара]. Я очень уважаю «Коринтианс», но нужно уважать и «Сантос». Это моя любимая команда», – сказал Неймар.

    • Ранее форвард «Коринтианса» Мемфис Депай предложил бразильцу присоединиться к нему в клубе из Сан-Паулу.
    • Неймар играл за основной состав «Сантоса» в 2009–2013 годах.
    • В этом сезоне 32-летний футболист провел 2 матча за «Аль-Хиляль».

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    Источник: Goal

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