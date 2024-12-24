Неймар сказал, почему предпочел бы перейти в «Сантос»: «Он явил миру короля и принца»

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар сказал, какой бразильский клуб считает предпочтительным для продолжения карьеры.

«Сантос» – величайший клуб в мире. Он превыше всех. Он явил миру короля [Пеле] и принца [Неймара]. Я очень уважаю «Коринтианс», но нужно уважать и «Сантос». Это моя любимая команда», – сказал Неймар.