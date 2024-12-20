Колосков оценил слова Дюкова о возвращении российских команд в турниры ФИФА и УЕФА

Вячеслав Колосков прокомментировал заявление Александра Дюкова о снятии санкций с российского футбола.

Президент РФС ожидает, что в 2025 году сборная России и клубы РПЛ вернутся в турниры ФИФА и УЕФА.

– Александр Дюков более осведомлен, чем я. Он – член исполкома УЕФА, принимает участие в заседаниях, знает настроения, какие решения принимаются.

– Вы разделяете такой оптимизм Дюкова?

– Да тут дело не в этом. Можно сказать, что мы хоть завтра вернемся. Нужно быть реалистом. Очень хотелось бы вернуться.

Тем более сегодня стало известно, что возвращают конькобежцев и фигуристов. Но все это не командные виды спорта, а индивидуальные спортсмены.

Но то, что сказал Александр Валерьевич, – хорошее и объективное, что имеет под собой основания на веяниях, которые сейчас в Европе.