Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Колосков оценил слова Дюкова о возвращении российских команд в турниры ФИФА и УЕФА

    Колосков оценил слова Дюкова о возвращении российских команд в турниры ФИФА и УЕФА

    Вячеслав Колосков прокомментировал заявление Александра Дюкова о снятии санкций с российского футбола.

    Президент РФС ожидает, что в 2025 году сборная России и клубы РПЛ вернутся в турниры ФИФА и УЕФА.

    Александр Дюков более осведомлен, чем я. Он – член исполкома УЕФА, принимает участие в заседаниях, знает настроения, какие решения принимаются.

    – Вы разделяете такой оптимизм Дюкова?

    – Да тут дело не в этом. Можно сказать, что мы хоть завтра вернемся. Нужно быть реалистом. Очень хотелось бы вернуться.

    Тем более сегодня стало известно, что возвращают конькобежцев и фигуристов. Но все это не командные виды спорта, а индивидуальные спортсмены.

    Но то, что сказал Александр Валерьевич, – хорошее и объективное, что имеет под собой основания на веяниях, которые сейчас в Европе.

    • Отстранение длится с февраля 2022 года.
    • Сборная России уже пропустила ЧМ-2022, Евро-2024 и два розыгрыша Лиги наций.

    Новости по теме
    Червиченко предрек проблемы в случае возвращения российских команд в турниры ФИФА и УЕФА 8
    Мостовой отреагировал на слова Дюкова о возвращении российских команд в турниры ФИФА и УЕФА 2
    Реакция Канчельскиса на слова Дюкова о возвращении российских команд в турниры ФИФА и УЕФА
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.12.2024 20:20
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 