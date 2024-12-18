Стал известен выбор Черчесова для премии The Best

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов поучаствовал в определении лучшего игрока 2024 года по версии ФИФА. Он проголосовал за футболистов «Реала»

На первое место он поставил Винисиуса, на второе – Тони Крооса, который летом завершил карьеру, на третье – Джуда Беллингема.

При голосовании за лучших тренеров года, российский специалист включил в тройку Карло Анчелотти («Реал»), Хосепа Гвардиолу («Манчестер Сити») и Хаби Алонсо («Байер»).