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    Стал известен выбор Черчесова для премии The Best

    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов поучаствовал в определении лучшего игрока 2024 года по версии ФИФА. Он проголосовал за футболистов «Реала»

    На первое место он поставил Винисиуса, на второе – Тони Крооса, который летом завершил карьеру, на третье – Джуда Беллингема.

    При голосовании за лучших тренеров года, российский специалист включил в тройку Карло Анчелотти («Реал»), Хосепа Гвардиолу («Манчестер Сити») и Хаби Алонсо («Байер»).

    • Винисиус и Анчелотти стали обладателями премии The Best. Им вручили награды в Дохе.
    • Сегодня «Реал» сыграет в катарском Лусаиле в финале Межконтинентального кубка с «Пачукой».

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    Источник: официальный сайт ФИФА

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    18.12.2024 09:27
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