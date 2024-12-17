Кафанов назвал российского вратаря, который может уехать в Европу после Сафонова

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов уверен, что Александр Максименко способен выступать в Европе.

В этом сезоне голкипер «Спартака» провел 18 матчей, в которых пропустил 14 голов.

– Кто из вратарей на сегодняшний день лучше готов играть в топ-чемпионатах Европы?

– На сегодняшний день наиболее готов к игре за большие клубы Александр Максименко. Первое – игровой опыт, это более 100 матчей за «Спартак». Второе – это возраст, для вратаря Саша достаточно молод. И третье – он один из лучших в роли полевого игрока.

– Вратаря оценивают по количеству сухих матчей. У Максименко в этом году их много.

– Вратаря оценивают не по количеству сухих матчей, а по количеству ошибок. Чем меньше ошибок, тем выше уровень вратаря. За эти полгода Саша допустил всего одну ошибку – в Оренбурге, и такой же высокий уровень надежности показали в первом круге Игорь Акинфеев, Станислав Агкацев и Евгений Латышонок.