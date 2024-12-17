Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Кафанов назвал российского вратаря, который может уехать в Европу после Сафонова

    Кафанов назвал российского вратаря, который может уехать в Европу после Сафонова

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов уверен, что Александр Максименко способен выступать в Европе.

    В этом сезоне голкипер «Спартака» провел 18 матчей, в которых пропустил 14 голов.

    – Кто из вратарей на сегодняшний день лучше готов играть в топ-чемпионатах Европы?

    – На сегодняшний день наиболее готов к игре за большие клубы Александр Максименко. Первое – игровой опыт, это более 100 матчей за «Спартак». Второе – это возраст, для вратаря Саша достаточно молод. И третье – он один из лучших в роли полевого игрока.

    – Вратаря оценивают по количеству сухих матчей. У Максименко в этом году их много.

    – Вратаря оценивают не по количеству сухих матчей, а по количеству ошибок. Чем меньше ошибок, тем выше уровень вратаря. За эти полгода Саша допустил всего одну ошибку – в Оренбурге, и такой же высокий уровень надежности показали в первом круге Игорь Акинфеев, Станислав Агкацев и Евгений Латышонок.

    Новости по теме
    Символическая сборная из самых дорогих игроков РПЛ 8
    Нигматуллин рекомендовал «Спартаку» продлить контракт с Максименко 6
    Кафанов посоветовал европейским скаутам Максименко: «Готовый вратарь для ЛЧ» 1
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.12.2024 15:26
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ...уефан
    1734440975
    ...Кафанов, ты это.., поосторожнее со словами - "Он один из лучших в роли полевого игрока". Ты уже одного трудоустроил с "игрой ногами" из Ростова в Крылья...
    Ответить
    zigbert
    1734443809
    Не сразу а постепенно к Максименко пришел опыт. Сейчас даже не обсуждается что в Спартаке он номер один. Но вот ехать в Европу пожалуй не стоит.
    Ответить
    Spartak_forv@
    1734445441
    Интересно,что заставило поменять мнение,т.к. несколько лет назад Максименко был единственным вратарем,кого Кафанов забраковал после сборов сборной)
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 