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    • Березуцкий рассказал, как его перепутали с 23-летним лучшим теннисистом мира

    Березуцкий рассказал, как его перепутали с 23-летним лучшим теннисистом мира

    Главный тренер «Сабаха» Василий Березуцкий рассказал, как в Китае его перепутали с лучшим теннисистом мира Янником Синнером.

    «Расскажу, как я побыл знаменитым теннисистом, первой ракеткой мира. В [нашем] отеле было очень много теннисистов, которые играли на «Мастерсе». Как нам тяжело отличать китайцев, так и им тяжело определять нас, европейцев, на вид. Я поиграл в падл, приехал на большой машине [к отелю]. А там охрана, много народу, и я выхожу в форме [для игры] в падл, всe красиво, чисто теннисист.

    Ко мне сразу подошли два охранника, болельщики орут: «Синнер», я машу и иду дальше. Охрана провожает меня до лифта, я благодарю их и они меня оставляют. Вот так я побыл метров 100 Синнером, а фанаты ревели, кричали», – сказал Березуцкий на видео в сообществе ЦСКА в VK.

    • Итальянцу Синнеру 23 года – он 1-я ракетка мира.
    • Янник встречается с российской теннисисткой Анной Калинской – сестрой полузащитника «Пари НН» Николая Калинского.
    • Березуцкий до «Сабаха» входил в штаб Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа».

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    Источник: «Чемпионат»

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    16.12.2024 20:38
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