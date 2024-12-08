РПЛ. «Краснодар» и «Локомотив» не выявили победителя (0:0), «быки» останутся лидерами на зиму

Матч 18-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Локомотивом» закончился вничью 0:0.

На 84-й минуте Джон Кордоба отправил мяч в сетку ворот москвичей, но он не был засчитан из-за офсайда. На 88-й мяч в штрафной площади гостей попал в руку полузащитника красно-зеленых Максима Ненахова. Судья Василий Казарцев после помощи VAR не стал назначать пенальти, поскольку ранее «Краснодар» сфолил в атаке.

В компенсированное время со скамейки был удален главный тренер хозяев Мурад Мусаев.

Безвыигрышная серия «Краснодара» в РПЛ достигла 4-х матчей подряд. Команда лидирует в турнире с 39 очками после 18 туров, опережая «Зенит» за счет победы в личной встрече. Вместе с Кубком России (без учета послематчевой серии пенальти) «быки» не выигрывают в 5 встречах кряду

«Локомотив» занимает 5-е место с 35 очками. Безвыигрышная серия команда достигла 3-х матчей в РПЛ и 4-х с учетом Кубка России.

Россия. РПЛ. 18-й тур

Краснодар – Локомотив (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

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