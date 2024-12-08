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    • РПЛ. «Краснодар» и «Локомотив» не выявили победителя (0:0), «быки» останутся лидерами на зиму

    РПЛ. «Краснодар» и «Локомотив» не выявили победителя (0:0), «быки» останутся лидерами на зиму

    Матч 18-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Локомотивом» закончился вничью 0:0.

    На 84-й минуте Джон Кордоба отправил мяч в сетку ворот москвичей, но он не был засчитан из-за офсайда. На 88-й мяч в штрафной площади гостей попал в руку полузащитника красно-зеленых Максима Ненахова. Судья Василий Казарцев после помощи VAR не стал назначать пенальти, поскольку ранее «Краснодар» сфолил в атаке.

    В компенсированное время со скамейки был удален главный тренер хозяев Мурад Мусаев.

    Безвыигрышная серия «Краснодара» в РПЛ достигла 4-х матчей подряд. Команда лидирует в турнире с 39 очками после 18 туров, опережая «Зенит» за счет победы в личной встрече. Вместе с Кубком России (без учета послематчевой серии пенальти) «быки» не выигрывают в 5 встречах кряду

    «Локомотив» занимает 5-е место с 35 очками. Безвыигрышная серия команда достигла 3-х матчей в РПЛ и 4-х с учетом Кубка России.

    Россия. РПЛ. 18-й тур

    Краснодар – Локомотив (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (45)
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    ...уефан
    1733684086
    ...кина не будет до весны)...
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    Тинез Розоп
    1733684328
    И снова Карась. В наглую , на классе….
    Ответить
    ...уефан
    1733684547
    ...осталось 12 туров и каждая команда в праве набрать 36 очков...
    Ответить
    Клубничный
    1733684940
    Ссать на ромбик, ссать на семака, надоело все, противно, я отхожу от футбола!!!
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    Клубничный
    1733685151
    Рыла - радуйтесь! Я ухожу, хоть на сегодня!!!
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    aubergine
    1733685177
    Неплохо так, ничья в пользу Спартака, Зенита и Динамо. Нас ждёт интересная весна, наверное. В лидирующей группе всё очень плотно - сразу 5 команд с очень небольшой разницей между первым и пятым местом, да ещё и кони там скачут и в спину дышат. Ухх, огонь.
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1733686078
    Офсайд был
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    ivany4
    1733686079
    Как говорят в таких случаях - желания было очень много! Что сказалось на игре. Но как бы там не было, судя по последним 3 турам, клубы решили подпортить настроение помоечным. При таком раскладе, сбг рискуют не только не стать чемпионами, но и по тройке возникает вопрос. Стало очевидным кто стоит за "глубинным государством" в РФС. Но если вспомнить слова - Мы на все пойдем, что бы в юбилейный год сделать дубль, и сарказм скромного болельщика(Степашина) - Ну это мы еще посмотрим, то становиться понятным развязки в последних трех турах. Оказывается судьи тоже могут быть адекватными и продажными. Хочется верить, что до стрельбы дело не дойдет.)) Но оценивая сегодняшнюю игру, весенний футбол мы похоже потеряли.
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    Pourquoi pas
    1733688228
    Соседи, ждал большего... В любом случае, первый круг выиграли! Но стоп-кран сработал (((
    Ответить
    Mirak92
    1733690378
    Желаю вам Золотого года, от всего прям сердца. Давно заслужили !
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