Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Локомотив»: 8 декабря

    Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Локомотив»: 8 декабря

    Стали известны стартовые составы на матч 18 тура РПЛ в котором сыграют «Краснодар» и «Локомотив». Игра состоится 8 декабря, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Петров, Ленини, Серников, Сперцян, Са, Батчи, Кордоба.

    Главный тренер: Мурад Мусаев

    «Локомотив»: Митрюшкин, Сильянов, Морозов, Монтес, Ненахов, Карпукас, Баринов, Батраков, Пиняев, Самошников, Сулейманов.

    Главный тренер: Михаил Галактионов

    С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!

    Новости по теме
    Мусаев прокомментировал свое удаление в матче с «Локо»
    Аршавин высказался о неназначенном пенальти «Краснодара» в ворота «Локомотива»
    РПЛ. «Краснодар» и «Локомотив» не выявили победителя (0:0), «быки» останутся лидерами на зиму 45
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.12.2024 18:23
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ...уефан
    1733671886
    ...Серников - это, совершенно случайно, ни Черников ли?)... Извините, за бестактность...
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 