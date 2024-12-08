Стали известны стартовые составы на матч 18 тура РПЛ в котором сыграют «Краснодар» и «Локомотив». Игра состоится 8 декабря, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Петров, Ленини, Серников, Сперцян, Са, Батчи, Кордоба.

Главный тренер: Мурад Мусаев

«Локомотив»: Митрюшкин, Сильянов, Морозов, Монтес, Ненахов, Карпукас, Баринов, Батраков, Пиняев, Самошников, Сулейманов.

Главный тренер: Михаил Галактионов

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