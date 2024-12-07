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    • Бывшая пресс-атташе «Динамо» едко поддела «Зенит» после поражения от «Акрона»

    Бывшая пресс-атташе «Динамо» едко поддела «Зенит» после поражения от «Акрона»

    Полина Лысенко, бывшая пресс-атташе «Динамо», прокомментировала поражение «Зенита» от «Акрона» (1:2).

    «Вот «Зенит», конечно, по-настоящему народная команда! Как проигрывают – радуемся всем народом», – написала Лысенко.

    • «Зенит» завтра может упустить лидерство.
    • У команды 2 поражения подряд.
    • У «Акрона» 2 победы подряд.

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    Источник: телеграм-канал Полины Лысенко

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    07.12.2024 22:17
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    Комментарии (12)
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    Тинез Розоп
    1733600802
    Ай молодца! Уважаю мильцанерку)…
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    n876
    1733601811
    Полина Лысенко кому то в Бомбе не дала. Теперь будет в заголовках Бомбы вечной-----Бывшая пресс-атташе «Динамо».
    Ответить
    Айболид
    1733602062
    Смешно ! Кучка (коричневая) хейтеров Зенита , называет себя "всей страной" . В РФ не 100% населения футболом заинтересованы ( и даже не 50%) , а из тех кто на футболе заморочен , далеко не все имеют комплексы , основанные на гегемонии Зенита . В основном это "типо болельщики" команд , некогда доминирующих в отечественном футболе (посредством админресурса ), а ныне не хватающих звёзд с неба . Это как мёрзнущая( мокнущая) толпа на остановке , со злобой и завистью смотрящая на человека в тёплой и сухой дорогой иномарке .
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    Нуф-Нуф
    1733602889
    В очередной раз подтверждается истина: "Зенит - позор российского футбола"!
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    Интерес
    1733603985
    Не все в сборе,где опус "домохозяйки из Уфы"???
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    Plyash
    1733614514
    Молодец Полина! Как говорил Горбун Шарапову из известного сериала - "...бабу не проведёшь,она сердцем видит..."
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    Борис34684
    1733628652
    Акрон опустил Серожу на землю, теперь зимой новых гастарбайтеров просить будет. Шеф, все пропало, юбилей в гамно.
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    a_who
    1733636001
    И не поспоришь !
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    АЛЕКС 58
    1733636068
    Придётся мюллеру опять запустить воровитые ручонки в газпромовский карман,и купить сельдерею побольше туземцев
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