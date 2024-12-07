Бывшая пресс-атташе «Динамо» едко поддела «Зенит» после поражения от «Акрона»

Полина Лысенко, бывшая пресс-атташе «Динамо», прокомментировала поражение «Зенита» от «Акрона» (1:2).
«Вот «Зенит», конечно, по-настоящему народная команда! Как проигрывают – радуемся всем народом», – написала Лысенко.
- «Зенит» завтра может упустить лидерство.
- У команды 2 поражения подряд.
- У «Акрона» 2 победы подряд.
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