Станкович прокомментировал победу над «Пари НН»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о победе красно-белых в матче 17-го тура РПЛ над «Пари НН».
– Соперник вышел играть от обороны. Как вам удалось взломать эту схему?
– Да, мы ожидали, что соперник будет играть в таком стиле. В первом тайме мы торопились во многих моментах и допускали ошибки в простых ситуациях. В перерыве мы поговорили как друзья, и второй тайм получился отменным. Мы играли прямо и сконцентрировано. Результат мы все видим.
- Голы в матче забили Тео Бонгонда на 53-й минуте, Манфред Угальде на 62-й и Эсекьель Барко на 64-й.
- «Спартак» одержал шестую победу подряд в РПЛ. На зимний перерыв клуб уйдет на 3-м месте с 37 очками.