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    Станкович прокомментировал победу над «Пари НН»

    Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о победе красно-белых в матче 17-го тура РПЛ над «Пари НН».

    – Соперник вышел играть от обороны. Как вам удалось взломать эту схему?

    – Да, мы ожидали, что соперник будет играть в таком стиле. В первом тайме мы торопились во многих моментах и допускали ошибки в простых ситуациях. В перерыве мы поговорили как друзья, и второй тайм получился отменным. Мы играли прямо и сконцентрировано. Результат мы все видим.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.12.2024 17:00
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    Комментарии (7)
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    =Cпартак=
    1733580980
    автобус был до первого пропущенного гола.дальше пари нн хочешь не хочешь пришлось раскрыватся.
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    DOCTOR PENALTY
    1733582022
    Что здесь комментировать... - смотри на табло! ***
    Ответить
    val69
    1733583024
    Станкович, супер!!! Продолжай! Оставь основной состав!!! Но, подумай, насчëт Денисова и Умярова... Надо менять, однозначно!!!
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    NewLife
    1733587051
    Скорее всего Краснодар - чемпион, а мы с помойкой поборемся за второе место.
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    zigbert
    1733644530
    Не так то просто было взломать такую оборону. Было бы проще если бы Спартак забил первый мяч еще в первом тайме.
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