Станкович прокомментировал победу над «Пари НН»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о победе красно-белых в матче 17-го тура РПЛ над «Пари НН».

– Соперник вышел играть от обороны. Как вам удалось взломать эту схему?

– Да, мы ожидали, что соперник будет играть в таком стиле. В первом тайме мы торопились во многих моментах и допускали ошибки в простых ситуациях. В перерыве мы поговорили как друзья, и второй тайм получился отменным. Мы играли прямо и сконцентрировано. Результат мы все видим.