Стали известны стартовые составы на матч 18 тура РПЛ в котором сыграют «Зенит» и «Акрон». Игра состоится 7 декабря, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Латышонок, Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мостовой, Нино, Кассьерра, Мантуан, Родригао, Глушенков.

Главный тренер: Сергей Семак

«Акрон»: Джурасович, Кузьмин, Данилин, Хубулов, Лончар, Бокоев, Фернандес, Дзюба, Эсковаль, Пестряков, Васютин.

Главный тренер: Заур Тедеев

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