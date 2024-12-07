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    • Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Акрон»: 7 декабря

    Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Акрон»: 7 декабря

    Стали известны стартовые составы на матч 18 тура РПЛ в котором сыграют «Зенит» и «Акрон». Игра состоится 7 декабря, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Зенит»: Латышонок, Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мостовой, Нино, Кассьерра, Мантуан, Родригао, Глушенков.

    Главный тренер: Сергей Семак

    «Акрон»: Джурасович, Кузьмин, Данилин, Хубулов, Лончар, Бокоев, Фернандес, Дзюба, Эсковаль, Пестряков, Васютин.

    Главный тренер: Заур Тедеев

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.12.2024 15:25
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    Комментарии (4)
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    Fju-2
    1733575211
    "Родриган" обязан Дзюбу обезвредить.
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1733575872
    В основе ФКГазпромГремио только два российских игрока например, даже Дельфина нет ))
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    FCSpartakM
    1733577244
    легкая победа давно не мывшихся в мяча 4, Акрон бесполезен в играх с топами
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