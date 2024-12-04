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    • Агент Дркушича прояснил ситуацию с возможным прерыванием аренды в «Црвене Звезде»

    Агент Дркушича прояснил ситуацию с возможным прерыванием аренды в «Црвене Звезде»

    Младен Ратковица, агент защитника «Зенита» Вани Дркушича, отреагировал на новость, что петербургский клуб может прервать аренду игрока в «Црвене Звезде».

    • 13 августа зенитовцы выкупили словенца у «Сочи» за 4 миллиона евро.
    • Через 3 дня отправил его в аренду в Сербию.
    • С тех пор Дркушич поучаствовал лишь в 6 матчах (386 минут) и забил 1 гол.

    – Ваня счастлив в «Црвене Звезде». У него были проблемы, связанные с травмой. Это и было причиной, по которой он провел не так много матчей.

    – Возможно ли возвращение Дркушича в «Зенит» зимой?

    – У него контракт с «Црвеной Звездой» до июня. Вернется ли он раньше в «Зенит» или останется до конца сезона в «Црвене» – это дело клубов.

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    Источник: «Все про спорт»

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    04.12.2024 22:58
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