Агент Дркушича прояснил ситуацию с возможным прерыванием аренды в «Црвене Звезде»

Младен Ратковица, агент защитника «Зенита» Вани Дркушича, отреагировал на новость, что петербургский клуб может прервать аренду игрока в «Црвене Звезде».

13 августа зенитовцы выкупили словенца у «Сочи» за 4 миллиона евро.

Через 3 дня отправил его в аренду в Сербию.

С тех пор Дркушич поучаствовал лишь в 6 матчах (386 минут) и забил 1 гол.

– Ваня счастлив в «Црвене Звезде». У него были проблемы, связанные с травмой. Это и было причиной, по которой он провел не так много матчей.

– Возможно ли возвращение Дркушича в «Зенит» зимой?

– У него контракт с «Црвеной Звездой» до июня. Вернется ли он раньше в «Зенит» или останется до конца сезона в «Црвене» – это дело клубов.