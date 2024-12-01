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    Шалимов призвал сократить РПЛ до 10 команд

    Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов считает, что РПЛ нужно сократить.

    «На мой взгляд, надо обсуждать вариант Кубка в формате с вылетом после каждого матча, при этом видоизменить формат чемпионата – если в РПЛ будет десять клубов, мы в каждом туре получим суперматчи, а Кубок станет Кубком, как мы его знали», – сказал Шалимов.

    • РПЛ с момента основания содержит 16 команд.
    • С другой стороны, есть предложения по увеличению количества участников.
    • Шалимов сейчас работает экспертом на «Матч ТВ».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.12.2024 12:47
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    Комментарии (12)
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    sochi-2013
    1733046790
    Куда идут неудачники в профессии? В эксперты.
    Ответить
    slavа0508
    1733048323
    Какое сокращение ???Тогда футбол останется в Москве Питере и ещё в паре регионов ....
    Ответить
    The only one
    1733051371
    А давайте сократим до трёх. И чемпиона будем выявлять на лототроне....
    Ответить
    Plyash
    1733051500
    Ну да,и пусть десять команд играют между собой в четыре круга,это 36 игр за сезон,практически как в Ла-Лиге. И сплошные "суперматчи"...Да и у нас с Вами сплошные оргазмы будут,ребята... Поделись,Игорёк,что покурил?
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    gor77
    1733052232
    Проще самого Шалимова сократить.))))) Хотя, лучше анектод: — Я таки извиняюсь, но куда это вас так послали, шо ви пришли именно сюда?))))
    Ответить
    baggio80
    1733052563
    Да ладно уж оставить один зенит и все расходимся )))
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    Борис34684
    1733059105
    Вот таких идиотов вообще озвучивать не надо. А что этот хрен предложит остальным, которых две трети России. Хоть бы немного думали прежде чем говорить.
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    алдан2014
    1733060885
    Замечена тенденция,как становятся люди экспертами матч тв,то начинают пургу нести. При этом с умными рожами
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