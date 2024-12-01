Шалимов призвал сократить РПЛ до 10 команд

Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов считает, что РПЛ нужно сократить.

«На мой взгляд, надо обсуждать вариант Кубка в формате с вылетом после каждого матча, при этом видоизменить формат чемпионата – если в РПЛ будет десять клубов, мы в каждом туре получим суперматчи, а Кубок станет Кубком, как мы его знали», – сказал Шалимов.

РПЛ с момента основания содержит 16 команд.

С другой стороны, есть предложения по увеличению количества участников.

Шалимов сейчас работает экспертом на «Матч ТВ».

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