Реакция «Ростова» на новость о трансфере Селихова

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов высказался о возможном приходе в клуб Александра Селихова из «Спартака».
«Саша мне очень нравится и как вратарь, и как человек. Но никакого разговора на тему возможного перехода у нас не было. Даже не знаю, хочет ли он уйти из «Спартака» или нет. На сегодняшний день это не обсуждалось», – сказал Кафанов.
- 30-летний Селихов в «Спартаке» с 2017 года.
- Игрок провел за команду 102 матча, пропустил 117 голов.
- Селихов стоит 1,5 миллиона евро.
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Источник: «Спорт-Экспресс»