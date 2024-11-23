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    • Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Локомотив»: 23 ноября

    Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Локомотив»: 23 ноября

    Стали известны стартовые составы на матч 16 тура РПЛ в котором сыграют «Спартак» против «Локомотива». Игра состоится 23 ноября, начало встречи запланировано на 18:00 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Спартак»: Максименко, Денисов, Дуарте, Бабич, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Бонгонда, Угальде.

    Главный тренер: Деян Станкович

    «Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Монтес, Ньямси, Ненахов, Баринов, Батраков, Карпукас, Тикнизян, Самошников, Воробьев.

    Главный тренер: Михаил Галактионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    23.11.2024 16:49
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    Комментарии (12)
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    Semenycch
    1732370039
    Парнокопытные, нужные места обильно смазали?
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    oyabun
    1732370216
    Отличная новость, что Бабич в строю.
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    zigbert
    1732371103
    Состав боевой. Дело осталось за удачей.
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    рылы
    1732371589
    запутать хотели, что бабича не будет из-за травмы. но может выйти так же, как с венделом, который летом вышел на уколах и ничего не показал вообще. к тому же, по такой погоде выпускать полуинвалида - так себе идея. либо с поля унесут, либо заменят.
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    Питерский князь
    1732374294
    Видали, как квадроберы встали в круг, перед игрой, наплевали друг другу в рыло, а потом слизывали!? :)))
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    Питерский князь
    1732375060
    Латранов может записать себе +1, гол+пас. :)))
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