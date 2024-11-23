Стали известны стартовые составы на матч 16 тура РПЛ в котором сыграют «Спартак» против «Локомотива». Игра состоится 23 ноября, начало встречи запланировано на 18:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Максименко, Денисов, Дуарте, Бабич, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Бонгонда, Угальде.

Главный тренер: Деян Станкович

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Монтес, Ньямси, Ненахов, Баринов, Батраков, Карпукас, Тикнизян, Самошников, Воробьев.

Главный тренер: Михаил Галактионов

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