Стали известны стартовые составы на матч 16 тура РПЛ в котором сыграют «Химки» и «Краснодар». Игра состоится 23 ноября, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Химки»: Мирзов, Джикия, Бакаев, Мехия, Фаринья, Филин, Вера, Фернандес, Корредера, Кокарев, Заболотный.
Главный тренер: Франк Артига
«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Петров, Ленини, Кривцов, Сперцян, Виктор Са, Батчи, Кордоба.
Главный тренер: Мурад Мусаев
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