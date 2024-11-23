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    • Стали известны стартовые составы на матч «Химки» – «Краснодар»: 23 ноября

    Стали известны стартовые составы на матч «Химки» – «Краснодар»: 23 ноября

    Стали известны стартовые составы на матч 16 тура РПЛ в котором сыграют «Химки» и «Краснодар». Игра состоится 23 ноября, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Химки»: Мирзов, Джикия, Бакаев, Мехия, Фаринья, Филин, Вера, Фернандес, Корредера, Кокарев, Заболотный.

    Главный тренер: Франк Артига

    «Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Петров, Ленини, Кривцов, Сперцян, Виктор Са, Батчи, Кордоба.

    Главный тренер: Мурад Мусаев

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (1)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Питерский князь
    1732365495
    Химки, даёшь 3:0! :)))
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