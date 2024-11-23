Алип – после матча с «Оренбургом»: «Спасибо Ерохину и моей корявой ноге»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип поделился эмоциями после матча 16-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0).
– Взяли очень важные три очка. Соперник хоть и вдесятером играл, но смотрелся хорошо, создал два хороших момента.
Но мы справились и забили в конце. С другой стороны, должны работать еще лучше. Впереди очень важные матчи. Надо не терять свои очки.
– Отмененный гол, потом засчитанный. Поделитесь эмоциями от последних минут.
– Они непередаваемые! Потому что опасались, что после отмененного гола игра закончится. Но удалось еще забить.
Спасибо Саше Ерохину и моей корявой ноге, что отдала передачу.
- Александр Ерохин забил единственный гол в матче с передачи Алипа на 90+6-й минуте.
- «Зенит» набрал 39 очков и вышел на первое место в РПЛ.
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