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    • Алип – после матча с «Оренбургом»: «Спасибо Ерохину и моей корявой ноге»

    Алип – после матча с «Оренбургом»: «Спасибо Ерохину и моей корявой ноге»

    Защитник «Зенита» Нуралы Алип поделился эмоциями после матча 16-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0).

    – Взяли очень важные три очка. Соперник хоть и вдесятером играл, но смотрелся хорошо, создал два хороших момента.

    Но мы справились и забили в конце. С другой стороны, должны работать еще лучше. Впереди очень важные матчи. Надо не терять свои очки.

    – Отмененный гол, потом засчитанный. Поделитесь эмоциями от последних минут.

    – Они непередаваемые! Потому что опасались, что после отмененного гола игра закончится. Но удалось еще забить.

    Спасибо Саше Ерохину и моей корявой ноге, что отдала передачу.

    • Александр Ерохин забил единственный гол в матче с передачи Алипа на 90+6-й минуте.
    • «Зенит» набрал 39 очков и вышел на первое место в РПЛ.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:22
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Semenycch
    1732364850
    Такая передача на вес золота! И об Оренбурге все верно!
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    Спартачище
    1732365082
    Косолапые игруны болотного посмешища сгоняли договорняк с фармклупом
    Ответить
    NewLife
    1732365387
    Скажи спасибо карасю, что он не назначил 11 м и даже не показал тебе ЖК, когда ты в своей штрафной завалил оренбуржца руками.
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    Айболид
    1732365583
    Когда хряки после игры Зенита истошно верещат - значит всё в порядке ))))
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    Каратель помойников
    1732365794
    Алип – после матча с «Оренбургом»: «Спасибо Васе Карасю !"
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