Алип – после матча с «Оренбургом»: «Спасибо Ерохину и моей корявой ноге»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип поделился эмоциями после матча 16-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0).

– Взяли очень важные три очка. Соперник хоть и вдесятером играл, но смотрелся хорошо, создал два хороших момента.

Но мы справились и забили в конце. С другой стороны, должны работать еще лучше. Впереди очень важные матчи. Надо не терять свои очки.

– Отмененный гол, потом засчитанный. Поделитесь эмоциями от последних минут.

– Они непередаваемые! Потому что опасались, что после отмененного гола игра закончится. Но удалось еще забить.

Спасибо Саше Ерохину и моей корявой ноге, что отдала передачу.

Александр Ерохин забил единственный гол в матче с передачи Алипа на 90+6-й минуте.

«Зенит» набрал 39 очков и вышел на первое место в РПЛ.

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