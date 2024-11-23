Слишкович сказал, сколько очков «Оренбург» может набрать до перерыва в чемпионате

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович после матча 16-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1) выразил удовлетворение действиями подопечных, но не результатом игры.

«Мы ждали тяжелую игру. Кто смотрел матч, видел хороший «Оренбург», который попробовал выиграть. Когда мы были в меньшинстве, мы попробовали действовать через контратаки, делали это хорошо.

Мы выглядели агрессивно, компактно. Но концентрация в конце… Один момент, бывает. Физически было тяжело, потому что много времени играли 10 игроков против 11.

Как тренер ничего не могу плохого сказать про команду, они старались до последнего момента делать то, о чем мы договаривались. Эта игра дает мне возможность думать, что в последних двух матчах мы можем набрать шесть очков.

Не могу быть доволен результатом, но тем, что показали ребята – могу. Справедлив ли результат? Игру забывают, остается результат. Так что остался счет 0:1, и неважно, справедлив он или нет, это ничего не меняет», – сказал Слишкович.

«Оренбург» с 38‑й минуты играл вдесятером из‑за удаления Александра Коваленко.

Единственный гол полузащитник «Зенита» Александр Ерохин забил на 90+6-й минуте.

«Оренбург» с 8 очками занимает 16-е место в РПЛ.

Следующие два матча команда проведет на выезде против «Акрона» и «Ахмата».

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