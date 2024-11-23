Ерохин подвел итоги матча с «Оренбургом», в котором забил победный гол

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин после матча 16‑го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0) констатировал, что игра получилась непростой для его команды.

«В первую очередь важен результат. Рады, что удалось переломить, забить гол в конце и победить, набрать три важных очка. Не так много матчей осталось до перерыва, важно набирать максимум очков в этих матчах.

Хочу поздравить команду с победой, Нурика [Алипа] поблагодарить за ювелирную передачу. Три очка, двигаемся дальше.

Матч непростой, «Оренбург» хорошо обороняется, умеет выбегать в быстрые атаки. Несмотря на удаление, они продолжали играть и создавать моменты, было непросто.

У нас было много моментов во второй половине второго тайма, поддавили и гол назревал, но случился он в самой концовке, – сказал Ерохин.

«Оренбург» с 38‑й минуты играл вдесятером из‑за удаления Александра Коваленко.

Ерохин забил победный гол на 90+6-й минуте и был признан лучшим футболистом встречи.

«Зенит» набрал 39 очков и вышел на первое место в РПЛ, «Оренбург» с 8 очками идет последним.

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