Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Ерохин подвел итоги матча с «Оренбургом», в котором забил победный гол

    Ерохин подвел итоги матча с «Оренбургом», в котором забил победный гол

    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин после матча 16‑го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0) констатировал, что игра получилась непростой для его команды.

    «В первую очередь важен результат. Рады, что удалось переломить, забить гол в конце и победить, набрать три важных очка. Не так много матчей осталось до перерыва, важно набирать максимум очков в этих матчах.

    Хочу поздравить команду с победой, Нурика [Алипа] поблагодарить за ювелирную передачу. Три очка, двигаемся дальше.

    Матч непростой, «Оренбург» хорошо обороняется, умеет выбегать в быстрые атаки. Несмотря на удаление, они продолжали играть и создавать моменты, было непросто.

    У нас было много моментов во второй половине второго тайма, поддавили и гол назревал, но случился он в самой концовке, – сказал Ерохин.

    • «Оренбург» с 38‑й минуты играл вдесятером из‑за удаления Александра Коваленко.
    • Ерохин забил победный гол на 90+6-й минуте и был признан лучшим футболистом встречи.
    • «Зенит» набрал 39 очков и вышел на первое место в РПЛ, «Оренбург» с 8 очками идет последним.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Алип – после матча с «Оренбургом»: «Спасибо Ерохину и моей корявой ноге» 7
    Слишкович сказал, сколько очков «Оренбург» может набрать до перерыва в чемпионате 1
    Семак объяснил замену Соболева в игре с «Оренбургом» 4
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:50
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 