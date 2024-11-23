Стали известны стартовые составы на матч 16 тура РПЛ в котором сыграют ЦСКА и «Ростов». Игра состоится 23 ноября, начало встречи запланировано на 14:15 по мск.

Стартовые составы на матч:

ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Лукин, Дивеев, Мойзес, Круговой, Зделар, Бистрович, Обляков, Файзуллаев, Мусаев.

Главный тренер: Марко Николич

«Ростов»: Ятимов, Сако, Вахания, Осипенко, Лангович, Мохеби, Щетинин, Глебов, Комаров, Роналдо, Комличенко.

Главный тренер: Валерий Карпин

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