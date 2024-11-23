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    • Заявление РПЛ о матчах в Москве и Подмосковье на фоне прогнозируемого снегопада

    Заявление РПЛ о матчах в Москве и Подмосковье на фоне прогнозируемого снегопада

    Российская Премьер-лига прояснила ситуацию с проведением отдельных игр 16-го тура.

    • В Москве и Подмосковье возможны обильные осадки.
    • Сегодня в этом регионе должны пройти три матча: ЦСКА – «Ростов», «Спартак» – «Локомотив» и «Химки» – «Краснодар».

    «В связи с сильным снегопадом, который прогнозируют в Московском регионе, сотрудники РПЛ предпринимают необходимые меры для проведения матчей в установленное время.

    При необходимости эти матчи пройдут с использованием контрастных мячей. В случае критического ухудшения погодных условий регламент лиги позволяет переносить матчи на резервные даты.

    Первая из игр должна пройти на «ВЭБ Арене». На данный момент ситуация спокойная, температура поля – 18 градусов, выпавший на газон снег тает.

    Всю необходимую информацию и дальнейший мониторинг ситуации мы будем публиковать на официальных ресурсах лиги», – говорится в заявлении РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал РПЛ

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