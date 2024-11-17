Президент «Палмейраса» объяснила, почему в клубе не будет Неймара: «У нас не госпиталь»

Лейла, президент «Палмейраса», призвала болельщиков не ждать в команде Неймара.
«Неймар не перейдет в «Палмейрас», у нас не госпиталь.
Мне нужен человек, который присоединится к команде немедленно и сможет играть завтра, если этого захочет тренер.
Я не соглашусь, чтобы мы подписали игрока, который не может играть», – сказал Лейла.
- Неймар приближается к уходу из «Аль-Хиляля».
- Последний год бразилец был травмирован.
- Неймар может вернуться в «Сантос».
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