Президент «Палмейраса» объяснила, почему в клубе не будет Неймара: «У нас не госпиталь»

Лейла, президент «Палмейраса», призвала болельщиков не ждать в команде Неймара.

«Неймар не перейдет в «Палмейрас», у нас не госпиталь.

Мне нужен человек, который присоединится к команде немедленно и сможет играть завтра, если этого захочет тренер.

Я не соглашусь, чтобы мы подписали игрока, который не может играть», – сказал Лейла.

Неймар приближается к уходу из «Аль-Хиляля».

Последний год бразилец был травмирован.

Неймар может вернуться в «Сантос».

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