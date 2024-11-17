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    • Президент «Палмейраса» объяснила, почему в клубе не будет Неймара: «У нас не госпиталь»

    Президент «Палмейраса» объяснила, почему в клубе не будет Неймара: «У нас не госпиталь»

    Лейла, президент «Палмейраса», призвала болельщиков не ждать в команде Неймара.

    «Неймар не перейдет в «Палмейрас», у нас не госпиталь.

    Мне нужен человек, который присоединится к команде немедленно и сможет играть завтра, если этого захочет тренер.

    Я не соглашусь, чтобы мы подписали игрока, который не может играть», – сказал Лейла.

    • Неймар приближается к уходу из «Аль-Хиляля».
    • Последний год бразилец был травмирован.
    • Неймар может вернуться в «Сантос».

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    17.11.2024 12:56
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