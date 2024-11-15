Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Бруней РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Футболисты сборной Брунея боятся холодов – сегодня в Краснодаре будет +12

    Футболисты сборной Брунея боятся холодов – сегодня в Краснодаре будет +12

    У игроков сборной Брунея могут возникнуть проблемы из-за погоды.

    Даже при +15 градусах им некомфортно было играть. Сегодня в Краснодаре будет +12.

    «Еще одна важная деталь про футболистов сборной Брунея: 15 градусов для них – очень низкая температура.

    Как-то раз они играли в Монголии, это был матч квалификации ЧМ-2022, футболисты буквально не двигались. Некоторые дрожали от холода на скамейке», – сообщил источник.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Брунеем – 15 ноября 8
    Россия – Бруней: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 ноября 2024
    Некоторые игроки Брунея попали в сборную из-за дружбы с президентом федерации и ради поддержки спонсоров 4
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:06
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 