Футболисты сборной Брунея боятся холодов – сегодня в Краснодаре будет +12

У игроков сборной Брунея могут возникнуть проблемы из-за погоды.

Даже при +15 градусах им некомфортно было играть. Сегодня в Краснодаре будет +12.

«Еще одна важная деталь про футболистов сборной Брунея: 15 градусов для них – очень низкая температура.

Как-то раз они играли в Монголии, это был матч квалификации ЧМ-2022, футболисты буквально не двигались. Некоторые дрожали от холода на скамейке», – сообщил источник.

Россия примет Бруней сегодня в 19:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча.

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