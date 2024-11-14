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    • Тренер сборной России – о желании Дзюбы забить рекордный гол: «Сборная не для рекордов»

    Тренер сборной России – о желании Дзюбы забить рекордный гол: «Сборная не для рекордов»

    Виктор Онопко, тренер сборной России, оценил желание Артема Дзюбы забить рекордный гол за команду.

    • Сборная России 15 ноября сыграет в Краснодаре с командой Брунея, 19 ноября проведет матч в Волгограде с Сирией.
    • Дзюба делит с Александром Кержаковым лидерство по числу голов за сборную России – у обоих по 30 мячей.
    • Артема не было в сборной с 2021 года – с тех пор, как ее возглавил Валерий Карпин.

    – Как вы отреагировали на цитату Дзюбы: «Если мы посмотрим, то человек 10 не играют вообще в РПЛ и вызываются в сборную по странным решениям, а еще из «Ростова», который идет ниже «Акрона», вызываются человек семь. Когда футболист не играет в своей команде или находится в клубе из низа РПЛ, но вызывается, то про какую конкуренцию мы говорим?»

    – Из «Ростова» было вызвано два человека – Осипенко и Глебов. Вы можете посмотреть список, там нет семерых из «Ростова».

    – Лично ваше мнение – Дзюба нужен сегодняшней сборной? Очевидно, что он хочет быть в национальной команде, чтобы побить рекорд по голам.

    – Сборная не для рекордов. Я, например, тоже хочу сыграть за сборную. Матчей 10-20 я бы сыграл – честно, я этого хочу. Но мне на Валерия Георгиевича давить, что ли? И говорить ему: «Выпусти меня на минуту с Брунеем»? В принципе, он может меня выпустить, официальная игра, я могу выйти, пробежать по полю в конце матча. Но я же этого не делаю!

    – А Дзюба это делает.

    – Он высказывается – имеет на это право, но есть люди, которые по-другому думают. У нас есть нападающие в сборной – нам что, кого-то убирать, чтобы вызвать другого форварда? У него (у Дзюбы) есть свое мнение, а у тренерского штаба есть свое.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (4)
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    ...уефан
    1731583015
    ...лично мне, уже хочется удавить Дзюбу своими руками, так надоел паршивец эдакий)...
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    рылы
    1731583907
    дельфина не вызвали, сергеева не вызвали - так почему должны вызвать дзюбу? ну и судя по тому, что в нападение вызвали мёртвого тюкавина и чалова, а также мусаева - валера пытается перейти на современную модель, где роль нападающего не так важна, как атакующие полузащитники. впереди хоть полено ставь, чем в сборной и занимаются.
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    The only one
    1731585133
    Не грусти, Дзюба- вызовут в сборную пенсионеров со временем...
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