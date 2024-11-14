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    • Черданцев поддержал Генича на фоне критики Дзюбы: «Если бы не травма, Костя дорос бы до сборной!»

    Черданцев поддержал Генича на фоне критики Дзюбы: «Если бы не травма, Костя дорос бы до сборной!»

    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев выступил в защиту коллеги Константина Генича. Экс-футболиста «Химок» раскритиковал Артем Дзюба.

    • Генич играл в футбол в Первой лиге.
    • Комментатор занимался в академии «Спартака», где учился у Федора Черенкова.
    • Дзюба и Генич раньше приятельствовали.

    – За коллегу Генича вам не обидно? Вот небольшая цитата из интервью Дзюбы: «Как говорит классик Станислав Черчесов, «если он играл, то я творил». Где он играл? Я вас умоляю! Ну где он играл-то, блин? На первенстве водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком? Он и то с ними вничью играл».

    – Да, вот здесь обидно! Со стороны Дзюбы это прозвучало крайне несправедливо! Тут я категорически с ним не согласен. Как можно так говорить о своем коллеге-футболисте, который ел с тобой один хлеб?! Причем они из одной академии. Это просто некрасиво. Я постарше Артема и прекрасно помню, каким футболистом был Костя.

    – Каким?

    – Его карьера проходила на моих глазах. Костя был одним из самых талантливых игроков своего поколения. Просто он оказался заложником крайне неприятной ситуации, связанной с агентом, который его просто-напросто надул.

    Кроме того, Костя получил тяжелейшую травму. Слава богу, Артем таких повреждений в своей карьере избежал. Та травма испортила Геничу жизнь! И то, что он после нее не сломался морально, нашел себя в абсолютно другой профессии, – честь ему и хвала! С него надо брать пример.

    А говорить про первенство водокачки в отношении Константина... Это как минимум некорректно, если не сказать жестче. По мнению Дзюбы, первая лига – это первенство водокачки, что ли? Ну извините... А сколько у нас футболистов прошло через ФНЛ? Это прозвучало уничижительно и оскорбительно по отношению не только к Геничу, но и ко всем тем, кто выступает во втором по силе российском дивизионе. Кто-то попадает туда на время, кто-то играет там постоянно. И что? Они зря свой хлеб едят? Тем более Артем сам поиграл в Томске и Туле. Это тоже, согласитесь, не топовый уровень. Мало ли как у кого складывается карьера? Я вам скажу больше. Если бы Генича не сломала травма и его не обманул агент, он бы точно играл в большом клубе и, думаю, дорос бы до сборной!

    – Даже так?

    – 100 процентов! Я не преувеличиваю. У него были отличные данные. Просто парню не повезло... Расклад не в его пользу. Так, увы, тоже бывает. Но по своему потенциалу и футбольным качествам, поверьте, Костя был в полном порядке!

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:29
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    Комментарии (5)
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    subbotaspartak
    1731577895
    Эх, если бы я в детстве не сломал безымянный палец...
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    The only one
    1731578344
    жопа жопу лижет...
    Ответить
    Иван Петров 1986
    1731580325
    Тогда бы и в барсу пригласили.
    Ответить
    Янвapь 69
    1731581912
    Сборной водокачки ? А с травмой головы теперь все в комментаторы идут ?
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    FCSpartakM
    1731586968
    ну по крайней мере стало понтяно, почему Генич такой душный ч(м)удак. Просто он не смог реализовать себя.
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