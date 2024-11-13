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    • Талалаев назвал два московских клуба, которые не попадут в топ-3 РПЛ

    Талалаев назвал два московских клуба, которые не попадут в топ-3 РПЛ

    Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев считает, что «Динамо» и «Спартак» не смогут завоевать медали по итогам нынешнего сезона.

    «По качеству игры, которое мы видим на сегодняшний день, то «Спартака» и «Динамо» там не будет. Будут «Краснодар» и «Зенит», при этом «Зенит» будет выше, а на третьем месте – посмотрим», – сказал Талалаев.

    • По итогам первого круга 1-е место занимает «Краснодар» (37 очков), вторым идет «Зенит» (36), тройку замыкает «Локомотив» (34). Московское «Динамо» расположилось на четвертом месте, набрав 30 очков. Следом идет «Спартак» (28), далее ЦСКА (27).
    • «Зенит» выиграл последние 6 чемпионатов России.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (4)
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    Алим Терек
    1731483240
    Третьим будет Оренбург,им уже пора
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    fakeid
    1731483388
    спартаг - середняк российского футбола!
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    NewLife
    1731486818
    Талалаю на помойке бездомные налили бояра)
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