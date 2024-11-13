Талалаев назвал два московских клуба, которые не попадут в топ-3 РПЛ

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев считает, что «Динамо» и «Спартак» не смогут завоевать медали по итогам нынешнего сезона.

«По качеству игры, которое мы видим на сегодняшний день, то «Спартака» и «Динамо» там не будет. Будут «Краснодар» и «Зенит», при этом «Зенит» будет выше, а на третьем месте – посмотрим», – сказал Талалаев.

По итогам первого круга 1-е место занимает «Краснодар» (37 очков), вторым идет «Зенит» (36), тройку замыкает «Локомотив» (34). Московское «Динамо» расположилось на четвертом месте, набрав 30 очков. Следом идет «Спартак» (28), далее ЦСКА (27).

«Зенит» выиграл последние 6 чемпионатов России.

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