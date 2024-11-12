Два игрока ЦСКА и один футболист «Рубина» не поехали в Бразилию с молодежной сборной России

Старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров рассказал об изменениях в составе команды на сборе в ноябре. На товарищеские игры в Бразилию не поедут защитник ЦСКА Матвей Лукин, полузащитник армейцев Матвей Кисляк и игрок обороны «Рубина» Илья Рожков.

«Лукин и Кисляк не поедут в Бразилию, у них есть проблемы со здоровьем. Они отправились обратно в клуб. Проблемы с Ильей Рожковым, тоже получил травму, он вернулся в клуб.

Еще не все ребята восстановились, в 14 человек тренировались, с точки зрения построения игры будем проводить тренировки в Бразилии. Не нам выбирать соперников, надеюсь, что поездка будет такой же запоминающейся, как в прошлый раз, ждем бескомпромиссной борьбы. Надеюсь, что покажем всю нашу силу», – сказал Шабаров.

Ранее в составе команды уже произошла одна перестановка. Вместо хавбека «Черноморца» Ильи Родионова, выбывшего из-за ангины, в сборную вызвали Ивана Пяткина из «Ротора».

14 ноября сборная России в Бразилии встретится с «Флуминенсе» (игроки не старше 21 года), 16 ноября – с «Ботафого» (до 23 лет), 18 ноября – с «Сан-Кристованом». Все матчи состоятся в Рио-де-Жанейро.

20-летний Лукин провел в нынешнем сезоне 11 матчей за основной состав ЦСКА.

19-летний Кисляк сыграл за клуб в текущем сезоне в 14 встречах, забил 1 гол.

На счету 19-летнего Рожкова в этом сезоне 16 матчей за «Рубин», 2 забитых мяча и 1 голевая передача.

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