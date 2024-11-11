Пирожков – о незабитом пенальти Даку в матче с «Краснодаром»: «Я бы в валенках пробил не хуже»

Комментатор «Матч ТВ» Олег Пирожков оценил незабитый пенальти форварда «Рубина» Мирлинда Даку в игре 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

«В кубковом матче против ЦСКА Даку бездарно не реализовал пенальти.

Меня тогда очень удивила подчеркнуто спокойная реакция главного тренера «Рубина» во время флеш-интервью: мол, с кем не бывает?..

Сегодня по ходу матча «Рубин» – «Краснодар» та история вспомнилась.

Мне кажется, последние две попытки я бы исполнил как минимум не хуже Даку. Даже в валенках», – написал Пирожков.

У 26-летнего Даку в сезоне РПЛ 14 матчей, 6 голов, 4 ассиста.

Игрок стоит 6 миллионов евро.

«Рубин» идет в РПЛ 7-м.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов