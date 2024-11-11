Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Пирожков – о незабитом пенальти Даку в матче с «Краснодаром»: «Я бы в валенках пробил не хуже»

    Пирожков – о незабитом пенальти Даку в матче с «Краснодаром»: «Я бы в валенках пробил не хуже»

    Комментатор «Матч ТВ» Олег Пирожков оценил незабитый пенальти форварда «Рубина» Мирлинда Даку в игре 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

    «В кубковом матче против ЦСКА Даку бездарно не реализовал пенальти.

    Меня тогда очень удивила подчеркнуто спокойная реакция главного тренера «Рубина» во время флеш-интервью: мол, с кем не бывает?..

    Сегодня по ходу матча «Рубин» – «Краснодар» та история вспомнилась.

    Мне кажется, последние две попытки я бы исполнил как минимум не хуже Даку. Даже в валенках», – написал Пирожков.

    • У 26-летнего Даку в сезоне РПЛ 14 матчей, 6 голов, 4 ассиста.
    • Игрок стоит 6 миллионов евро.
    • «Рубин» идет в РПЛ 7-м.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Лапочкин объяснил, почему гол «Краснодара» «Рубину» в концовке отменен верно 6
    Агкацев заявил, что «Краснодару» в матче с «Рубином» мешала погода 2
    Рабинер объяснил, почему гол «Краснодара» в концовке матча с «Рубином» отменен правильно 2
    Источник: телеграм-канал Олега Пирожкова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:16
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    FaTeK1945ru
    1731314471
    ...молодец Артур!!! Пусть Даку тренеруется бить по мячу в валенках,а там может быть откроют чемпионат МИРА по футболу в валенках.
    Ответить
    Айболид
    1731326903
    Даку СМСку перед пробитием получил о переводе а карту из лукойла .
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 