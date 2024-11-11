Рабинер объяснил, почему гол «Краснодара» в концовке матча с «Рубином» отменен правильно

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер оценил эпизод из матча 15-го тура РПЛ «Рубин» – «Краснодар» (1:1).

На 87-й минуте судья Сергей Карасев отменил гол «Краснодара».

По мнению арбитра, Эдуард Сперцян фолил в штрафной.

«Краснодар» прервал победную серию в РПЛ из 11 матчей.

«По мне, это фол. При всей симпатии к «Краснодару» и желании ему успеха в чемпионской гонке. И даже несмотря на то, что сначала Сперцян сыграл в мяч. Высоко задранная нога, открытые шипы – по тому, как сейчас судят такие эпизоды, засчитать этот гол не могли. Специально под такое и существует в судейской терминологии прилагательное «безрассудный», – написал Рабинер.

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