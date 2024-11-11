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    • Рабинер объяснил, почему гол «Краснодара» в концовке матча с «Рубином» отменен правильно

    Рабинер объяснил, почему гол «Краснодара» в концовке матча с «Рубином» отменен правильно

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер оценил эпизод из матча 15-го тура РПЛ «Рубин» – «Краснодар» (1:1).

    «По мне, это фол. При всей симпатии к «Краснодару» и желании ему успеха в чемпионской гонке. И даже несмотря на то, что сначала Сперцян сыграл в мяч. Высоко задранная нога, открытые шипы – по тому, как сейчас судят такие эпизоды, засчитать этот гол не могли. Специально под такое и существует в судейской терминологии прилагательное «безрассудный», – написал Рабинер.

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    Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

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    Комментарии (2)
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    Kollljan
    1731306689
    Фол однозначно!!!
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    vvv123
    1731319617
    Этого Спердяна, за атаку соперника вперед ногами в кость, можно было спокойно удалять. Пожалел Кароась!
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