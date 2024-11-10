Стали известны стартовые составы на матч 15 тура РПЛ в котором сыграют «Рубин» и «Краснодар». Игра состоится 10 ноября, начало встречи запланировано на 19:45 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Рубин»: Ставер, Рожков, Нижегородов, Тесленко, Вуячич, Кабутов, Йочич, Иву, Чумич, Шабанхаджай, Даку.

Главный тренер: Рашид Рахимов

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Кайо, Тормена, Петров, Ленини, Черников, Сперцян, Козлов, Батчи, Кордоба.

Главный тренер: Мурад Мусаев

С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!