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    • Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Акрон»: 10 ноября

    Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Акрон»: 10 ноября

    Стали известны стартовые составы на матч 15 тура РПЛ в котором сыграют «Спартак» и «Акрон». Игра состоится 10 ноября, начало встречи запланировано на 15:15 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Спартак»: Максименко, Денисов, Дуарте, Бабич, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Бонгонда, Угальде.

    Главный тренер: Деян Станкович

    «Акрон»: Волков, Эсковаль, Витор, Савичев, Фернандес, Джурасович, Кузьмин, Лончар, Беншимол, Дзюба, Хубулов.

    Главный тренер: Заур Тедеев

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.11.2024 14:07
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    Комментарии (6)
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    Ровесник Романцева
    1731237292
    Оптимальный состав Спартака. Ждем победу!
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    Красногорск_Фан
    1731237847
    Как минимум будет интересно. Дзюба и Спартак это всегда дерби. Да и Спартак тоже вроде оживает. Может дать яркую игру.
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    ySS
    1731238291
    Снова Мартинс, снова в атаке...
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1731239081
    Одинаковые по классу середняки. Отдам предпочтение Акрону в 1 гол. Гыгыгы
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    oyabun
    1731240631
    Наконец то связка Бабич-Дуарте снова вместе на поле.
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    волчарик
    1731242020
    Поподробнее пожалуйста про 3 россиян в основе .
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