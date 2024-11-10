Стали известны стартовые составы на матч 15 тура РПЛ в котором сыграют «Спартак» и «Акрон». Игра состоится 10 ноября, начало встречи запланировано на 15:15 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Максименко, Денисов, Дуарте, Бабич, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Бонгонда, Угальде.

Главный тренер: Деян Станкович

«Акрон»: Волков, Эсковаль, Витор, Савичев, Фернандес, Джурасович, Кузьмин, Лончар, Беншимол, Дзюба, Хубулов.

Главный тренер: Заур Тедеев

С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!