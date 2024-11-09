Стали известны стартовые составы на матч 15 тура РПЛ в котором сыграют «Динамо» и «Пари НН». Игра состоится 9 ноября, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Динамо»: Лещук, Кутицский, Бальбуэна, Маричаль, Фернандес, Фомин, Чавес, Карраскаль, Нгамале, Маухуб, Тюкавин.

Главный тренер: Марцел Личка

«Пари НН»: Медведев, Александров, Эктов, Шоштарич, Боженов, Магкеев, Глейзер, Ермаков, Калинский, Царукян, Боссели.

Главный тренер: Виктор Гончаренко

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