Стали известны стартовые составы на матч 15 тура РПЛ в котором сыграют «Локомотив» и «Факел». Игра состоится 9 ноября, начало встречи запланировано на 14:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Локомотив»: Лантратов, Самошников, Монтес, Ньямси, Ненахов, Баринов, Батраков, Карпукас, Тикнизян, Севикян, Сулейманов.

Главный тренер: Михаил Галактионов

«Факел»: Гудиев, Дзиов, Селе, Мертенс, Брахими, Каштанов, Альшин, Калинин, Щетинин, Квеквескири, Сенхаджи.

Главный тренер: Дмитрий Пятибратов

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