Стали известны стартовые составы на матч 15 тура РПЛ в котором сыграют «Локомотив» и «Факел». Игра состоится 9 ноября, начало встречи запланировано на 14:00 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Локомотив»: Лантратов, Самошников, Монтес, Ньямси, Ненахов, Баринов, Батраков, Карпукас, Тикнизян, Севикян, Сулейманов.
Главный тренер: Михаил Галактионов
«Факел»: Гудиев, Дзиов, Селе, Мертенс, Брахими, Каштанов, Альшин, Калинин, Щетинин, Квеквескири, Сенхаджи.
Главный тренер: Дмитрий Пятибратов
С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 17000 ₽!