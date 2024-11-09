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    • Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Факел»: 9 ноября

    Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Факел»: 9 ноября

    Стали известны стартовые составы на матч 15 тура РПЛ в котором сыграют «Локомотив» и «Факел». Игра состоится 9 ноября, начало встречи запланировано на 14:00 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Локомотив»: Лантратов, Самошников, Монтес, Ньямси, Ненахов, Баринов, Батраков, Карпукас, Тикнизян, Севикян, Сулейманов.

    Главный тренер: Михаил Галактионов

    «Факел»: Гудиев, Дзиов, Селе, Мертенс, Брахими, Каштанов, Альшин, Калинин, Щетинин, Квеквескири, Сенхаджи.

    Главный тренер: Дмитрий Пятибратов

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.11.2024 12:56
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