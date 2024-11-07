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    • Семак сказал, что даст «Зениту» натурализация Дугласа Сантоса

    Семак сказал, что даст «Зениту» натурализация Дугласа Сантоса

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, что Дуглас Сантос перестал считаться легионером в РПЛ.

    – Вчера клуб сообщил, что Дуглас Сантос больше не является легионером. Добавляет ли это вариативности в плане стартового состава?

    – На сегодня у нас в любом случае в этом плане все в порядке.

    Что касается решения по Дугласу Сантосу, в какой‑то степени это нам поможет – меньше перестановок или двойных замен, которые нужны для соблюдения лимита. Для нас это плюс.

    • Президент РФ Владимир Путин присвоил Сантосу гражданство 21 октября.
    • Через 4 дня зенитовец получил российский паспорт.
    • Дуглас в клубе с лета 2019 года.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.11.2024 13:21
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    Комментарии (2)
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    baggio80
    1730979296
    Да позорище раздают паспорта как филькину грамоту на лево и на право
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    Krics
    1730986659
    Админ ресурс в деле,а потом обижаются на: " Позор Российского футбола",ихмо.
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