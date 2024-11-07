Семак сказал, что даст «Зениту» натурализация Дугласа Сантоса

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, что Дуглас Сантос перестал считаться легионером в РПЛ.

– Вчера клуб сообщил, что Дуглас Сантос больше не является легионером. Добавляет ли это вариативности в плане стартового состава?

– На сегодня у нас в любом случае в этом плане все в порядке.

Что касается решения по Дугласу Сантосу, в какой‑то степени это нам поможет – меньше перестановок или двойных замен, которые нужны для соблюдения лимита. Для нас это плюс.

Президент РФ Владимир Путин присвоил Сантосу гражданство 21 октября.

Через 4 дня зенитовец получил российский паспорт.

Дуглас в клубе с лета 2019 года.

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