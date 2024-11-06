Стали известны стартовые составы на матч 1/4 финала Кубка России в котором сыграют «Рубин» и ЦСКА. Игра состоится 6 ноября, начало встречи запланировано на 18:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Рубин»: Ставер, Рожков, Нижегородов, Тесленко, Вуячич, Безруков, Йочич, Апшацев, Рахмоналиев, Вада, Чуни.

Главный тренер: Рашид Рахимов

ЦСКА: Тороп, Келлвен, Дивеев, Роша, Мойзес, Круговой, Зделар, Обляков, Файзуллаев, Койта, Мусаев.

Главный тренер: Марко Николич

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