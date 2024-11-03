Аленичев жестко выразился об игре ЦСКА в матче со «Спартаком»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился впечатлениями от матча 14-го тура РПЛ, в котором ЦСКА проиграл красно-белым (0:2).

– Какие у вас впечатления от дерби ЦСКА – «Спартак»?

– Скучное дерби в очередной раз. Особенно со стороны ЦСКА. Всe-таки народ ждал этого матча. За главным дерби нашей страны следят болельщики не только ЦСКА и «Спартака», но и других команд. Наверное, все остались в плохом настроении от увиденного.

ЦСКА выглядел командой ФНЛ. «Спартак» заслуженно победил, даже не показав хорошего футбола – полтора удара в створ за всю игру. Это говорит о том, что дерби не удалось со стороны обеих команд. Но «Спартак» был чуть лучше.

– Удивило решение Николича играть дома на контратаках?

– Посмотрев первые 10 минут, я удивился, как ЦСКА глубоко оборонялся. Сразу понял, что для ЦСКА самой главной задачей было не пропустить. Это сильно удивило – всe-таки игра дома, при своих болельщиках. «Спартак» очень много пропускает, и есть проблемы в обороне, но ЦСКА так откровенно играл «автобусом»…

Наверное, это удивило не только меня, но и болельщиков ЦСКА. План Николича не сработал. Никак. Удивило, почему Николич решил сыграть на контратаках со «Спартаком».

Хотя у ЦСКА перед дерби просматривались проблемы. В трeх последних матчах забили всего два мяча: «Ахмату» в Кубке и в Махачкале. Но при этом пропустили 0 за три игры. В обороне выглядели неплохо. Но то, что армейцы решили играть со «Спартаком» откровенно в «автобус», сыграло с ними плохую шутку.

Голы в матче забили Тео Бонгонда на 45-й минуте и Хесус Медина на 90+9-й.

ЦСКА занимает 6-е место в РПЛ с 24 очками после 14 матчей, «Спартак» идет 5-м с 25 баллами.

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