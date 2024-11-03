Титов высказался о победе «Спартака» над ЦСКА

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал победу клуба над ЦСКА.

Команда Деяна Станковича выиграла со счетом 2:0 в 14-м туре РПЛ. В матче были удалены три футболиста.

– Получили ли вы удовольствие от такого дерби?

– Если бы увидели еще и футбол, можно было бы сказать, что матч удался. А так, пожалуй, все будут обсуждать только одно: красные карточки, удаления, грязь, драки и так далее. Мне это тоже не нравится. Так что по накалу дерби удалось, а вот по качеству футбола – конечно же, нет. В любом случае, всех болельщиков «Спартака» – с победой. Такой результат – как бальзам на душу! Хотя, наверное, эта игра между красно-белыми и армейцами войдет в историю как одна из самых грубых. Так с ходу и не вспомню, когда в дерби показывали сразу три красные карточки!

– А по делу ли удалили и Рошу, и Литвинова? Или арбитр перегнул палку?

– Роша одним ударом попал по голове и Литвинову, и Бабичу... Литвинов просто пытался остановить все это безобразие... Но тут уже судейские нюансы. Трактовки, касающиеся агрессии. Я их до конца не знаю. ВАР работал опытный Карасев, один из лучших наших рефери. Раз он принял такое решение, подсказал Сухому, надо ему довериться.

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