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    Титов высказался о победе «Спартака» над ЦСКА

    Бывший капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал победу клуба над ЦСКА.

    Команда Деяна Станковича выиграла со счетом 2:0 в 14-м туре РПЛ. В матче были удалены три футболиста.

    – Получили ли вы удовольствие от такого дерби?

    – Если бы увидели еще и футбол, можно было бы сказать, что матч удался. А так, пожалуй, все будут обсуждать только одно: красные карточки, удаления, грязь, драки и так далее. Мне это тоже не нравится. Так что по накалу дерби удалось, а вот по качеству футбола – конечно же, нет. В любом случае, всех болельщиков «Спартака» – с победой. Такой результат – как бальзам на душу! Хотя, наверное, эта игра между красно-белыми и армейцами войдет в историю как одна из самых грубых. Так с ходу и не вспомню, когда в дерби показывали сразу три красные карточки!

    – А по делу ли удалили и Рошу, и Литвинова? Или арбитр перегнул палку?

    – Роша одним ударом попал по голове и Литвинову, и Бабичу... Литвинов просто пытался остановить все это безобразие... Но тут уже судейские нюансы. Трактовки, касающиеся агрессии. Я их до конца не знаю. ВАР работал опытный Карасев, один из лучших наших рефери. Раз он принял такое решение, подсказал Сухому, надо ему довериться.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.11.2024 17:30
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    Комментарии (41)
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    KPCC-SPB
    1730644873
    да че вы все заладили про свиний да про свиний, лутше больше новостей про нашу вчерашнюю победу на класе над динамиками пишите
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    Интерес
    1730646819
    Начал за здравие,а кончил за упокой.Доза подействовала в процессе интервью???Давай я тебя "сдержу" горстью за пятак!
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1730647728
    Это было не местное дерби, это был матч с заголовком: - Как не стоит играть в футбол.
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    oyabun
    1730651143
    Интересно, Титов вынужденно выглядит таким бесхребетным "и нашим и вашим" как публичный человек, или по жизни такой? Сам же говорит: "Литвинов просто пытался остановить все это безобразие.." - то есть не заслуживает красной. И тут же: "Карасев, один из лучших наших рефери. Раз он принял такое решение, подсказал Сухому, надо ему довериться." Очень как то противненько. Вроде бывший спартаковец.
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    WILDLING_HRUNDEL
    1730656796
    Титов тоже хряк,нашли кого спросить
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    andr45
    1730657729
    Да, если «Спартак» выиграет, например, у «Барселоны» или «Баварии», те же ветеринары во главе с маразматиком Ловчевым найдут тысячи причин, чтобы обосрать команду)
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    saf05
    1730839223
    Вот раньше мы, вот раньше мы, в свинарнике козлы
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