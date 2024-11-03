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    • Газзаев раскритиковал ЦСКА и «Спартак»: «Одно из худших дерби за всю историю»

    Газзаев раскритиковал ЦСКА и «Спартак»: «Одно из худших дерби за всю историю»

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился наблюдениями от просмотра матча ЦСКА – «Спартак». Команда Деяна Станковича выиграла со счетом 2:0 в 14-м туре.

    «Скажу, что это было одно из худших дерби за всю историю ЦСКА со «Спартаком». Очень грязный матч, мало качества, сплошные единоборства, стычки и драки. Качества игры было крайне мало.

    Но даже так, стоит сказать, что «Спартак» чуть лучше играл, и на мой взгляд, заслуженно победил.

    Но, возвращаясь к самой игре, я хочу сказать, что она оставила очень неприятное впечатление. Я понимаю, что в таких матчах запредельные эмоции, но должно быть уважение друг к другу у футболистов. Игроки думали больше о борьбе между собой, чем о футболе, а хочется, чтобы дерби отличалось высоким качеством игры и исполнительским мастерством. Думаю, не только я, но и многие болельщики остались недовольны этим дерби и хочется верить, что в будущем будет по другому. Мы можем посмотреть на дерби из сильнейших европейских лиг, и там будет и борьба, и качество, и красота, а не то, что было вчера», – сказал Газзаев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.11.2024 15:37
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    Комментарии (14)
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    The only one
    1730638805
    Игроки в таких дерби уважали друг друга, когда играли свои игроки.А для иностранцев всё это глубоко пофиг...
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    Интерес
    1730639074
    "Парашное дерби".Похожее на большой обезьянник-октагон,где одну из сторон в итоге утешили три очка.
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    Freyd
    1730639269
    Грязновато играли коняшки.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1730640404
    Как так кони умудрились бездарно проиграть? И кому? Глухому середняку. Гыгыгы
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    Борис34684
    1730640513
    А мне кажется, что не только Федотов, но и Леха Березуцкий давал результат лучше и игра была ярче, особенно в дерби. Но рукамиводителям армейского клуба необходимы заморочки для болельщиков, что бы не расслаблялись.
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    Серый212918
    1730640853
    Назвать это ****** футболом, язык не поворачивается.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1730648187
    Согласен с усатым. Это худший московский междусобойчик. Гыгыгы
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    Кронштадт65
    1730650252
    а все гребанное судейство. типа дают поиграть
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    С-Петр-google
    1730658026
    кобыл сделали , псина вонючая , следующий **** с недо болелами воняющими, мразоты питерские.
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