Газзаев раскритиковал ЦСКА и «Спартак»: «Одно из худших дерби за всю историю»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился наблюдениями от просмотра матча ЦСКА – «Спартак». Команда Деяна Станковича выиграла со счетом 2:0 в 14-м туре.

«Скажу, что это было одно из худших дерби за всю историю ЦСКА со «Спартаком». Очень грязный матч, мало качества, сплошные единоборства, стычки и драки. Качества игры было крайне мало.

Но даже так, стоит сказать, что «Спартак» чуть лучше играл, и на мой взгляд, заслуженно победил.

Но, возвращаясь к самой игре, я хочу сказать, что она оставила очень неприятное впечатление. Я понимаю, что в таких матчах запредельные эмоции, но должно быть уважение друг к другу у футболистов. Игроки думали больше о борьбе между собой, чем о футболе, а хочется, чтобы дерби отличалось высоким качеством игры и исполнительским мастерством. Думаю, не только я, но и многие болельщики остались недовольны этим дерби и хочется верить, что в будущем будет по другому. Мы можем посмотреть на дерби из сильнейших европейских лиг, и там будет и борьба, и качество, и красота, а не то, что было вчера», – сказал Газзаев.

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