Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Реакция Пьянича на поражение ЦСКА от «Спартака»

    Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич отреагировал на поражение от «Спартака» (0:2) в 14-м туре РПЛ.

    «Ну что я могу сказать по матчу. Конечно, матчи со «Спартаком» очень важны. Мы очень расстроены результатом, без сомнения.

    Драка? Мы сфокусированы на игре в футбол, а не на таких потасовках», – сказал Пьянич.

    • В матче было 3 удаления.
    • В поле судил Алексей Сухой из Люберец.
    • ЦСКА на следующей неделе сыграет с «Рубином» и «Крыльями Советов».

    Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE

    Новости по теме
    Николич – о поражении ЦСКА от «Спартака»: «Проиграли и проиграли, у соперника не было серьезных моментов» 2
    Булыкин оценил наказание для Роши и Литвинова за драку в дерби 3
    Радимов – о решении КДК по Роше и Литвинову: «Об этих специалистах я все сказал еще в 2004 году» 14
    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.11.2024 12:27
    Рекомендуем
    Комментарии (16)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Интерес
    1730626314
    "Ехай...домой".
    Ответить
    andr45
    1730630108
    Кроме неприкрытого хамства, ударившего Пруцева на глазах решалы, я у этого подмастерья ничего не увидел) Побыстрее бы ноги переломать у этой заезжей деревенщины не увидел)
    Ответить
    subbotaspartak
    1730630816
    Ничего не сделал, ничего не сказал... ак сакал
    Ответить
    neim
    1730634656
    А где Клинер сегодня, почему не ржёт ? ))).
    Ответить
    rash1959
    1730636609
    сухой пожалел тебя, звезда }{уева, Реальный судья тебя бы выгнал с поля за хамство на Пруцеве.
    Ответить
    САНЁК17
    1730641315
    Видно с фокусом у вас проблемы, следующий раз сфокусируйтесь драться, может получится играть,а пока вы ховно в лопате
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 