Реакция Пьянича на поражение ЦСКА от «Спартака»

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич отреагировал на поражение от «Спартака» (0:2) в 14-м туре РПЛ.
«Ну что я могу сказать по матчу. Конечно, матчи со «Спартаком» очень важны. Мы очень расстроены результатом, без сомнения.
Драка? Мы сфокусированы на игре в футбол, а не на таких потасовках», – сказал Пьянич.
- В матче было 3 удаления.
- В поле судил Алексей Сухой из Люберец.
- ЦСКА на следующей неделе сыграет с «Рубином» и «Крыльями Советов».
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