Реакция Пьянича на поражение ЦСКА от «Спартака»

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич отреагировал на поражение от «Спартака» (0:2) в 14-м туре РПЛ.

«Ну что я могу сказать по матчу. Конечно, матчи со «Спартаком» очень важны. Мы очень расстроены результатом, без сомнения.

Драка? Мы сфокусированы на игре в футбол, а не на таких потасовках», – сказал Пьянич.

В матче было 3 удаления.

В поле судил Алексей Сухой из Люберец.

ЦСКА на следующей неделе сыграет с «Рубином» и «Крыльями Советов».

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