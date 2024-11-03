Медина считает нормой драку в матче ЦСКА – «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина прокомментировал драку в матче 14-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0).

Всего в матче было 3 удаления.

«Спартак» опередил ЦСКА в таблице.

«Можно сказать, что драка в таком матче – это нормально, потому что это дерби. Мы знаем, что игры такого класса всегда сложны и в них много борьбы. Как я уже говорил, для меня это главное дерби в России. Я всегда играю и готов к борьбе», – сказал Медина.

Хесус ранее играл за ЦСКА.

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