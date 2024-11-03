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    Медина считает нормой драку в матче ЦСКА – «Спартак»

    Полузащитник «Спартака» Хесус Медина прокомментировал драку в матче 14-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0).

    • Всего в матче было 3 удаления.
    • «Спартак» опередил ЦСКА в таблице.

    «Можно сказать, что драка в таком матче – это нормально, потому что это дерби. Мы знаем, что игры такого класса всегда сложны и в них много борьбы. Как я уже говорил, для меня это главное дерби в России. Я всегда играю и готов к борьбе», – сказал Медина.

    • Хесус ранее играл за ЦСКА.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.11.2024 10:56
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    Комментарии (5)
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    Интерес
    1730621329
    Молодец,передал привет тупому руководству обессилившего ЦСКА,как и Карраскаль , в своё время! Зато у нас есть четырёхкратный чемпион Италии,гений прошлого.А каков Какой -то там Рапа?!! А этот,чёрненький? Говорят,у них большие перспективы!
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    Cleaner
    1730628507
    Драка в футболе ЭТО НЕНОРМАЛЬНО! Драка в футболе это значит, что СУДЬЯ не имеет достаточной квалификации и не справился с судейством...((((((((((((((((((((((((((((
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    subbotaspartak
    1730631274
    Драка бог с ним... а грязная игра?
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