Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался по матчу 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (0:2).

Забили Тео Бонгонда и Хесус Медина.

В игре было 3 удаления.

«Спартак» опередил ЦСКА в таблице.

«По мне, победа «Спартака» – по делу. Красно-белые играли в свой футбол, вели игру 80% времени, не только владели мячом, но и знали, что с этим мячом делать.

Станкович полностью угадал с составом, схемой и тактикой. Лидер атакующей группы команды, Барко, играл так, как должен. Угальде – пожалуй, не вполне, но спартаковская полузащита доминировала, и центр поля мне видится именно той зоной, где победитель оказался сильнее проигравшего.

Один из тех, кого мало кто ожидал увидеть в основе, – Пруцев – заслуженно, на мой взгляд, был признан лучшим игроком, не только отдав две голевые, но и постоянно находясь в центре событий и почти всегда принимая правильные решения. Вторая желтая Облякову, когда он успел пробросить мяч головой и получил от Ивана в эту самую голову, – тоже ему в плюс. Ведь от Облякова в концовке могла исходить наибольшая угроза.

Маркиньос тоже оказался абсолютно на своем месте, качественно работая и вперед, и назад. Это ведь была самая большая, пожалуй, проблема – выбрать правильного игрока слева. И Станкович смог это сделать, а Маркиньос – помочь Рябчуку справиться с Обляковым и при этом не обнулить себя в атакующих действиях: они с Рябчуком вообще здорово менялись местами и страховали друг друга.

ЦСКА с самого начала был чрезмерно осторожен – и теперь становится понятным, почему команда Николича при большом потенциале не выиграла почти ни у кого из конкурентов – только у «Динамо». Низкий блок, неважный выход из обороны, с которым ближе к концу помог Пьянич, но оказалось уже слишком поздно, минимум моментов. Что вообще можно вспомнить, кроме эпизода сразу после удаления Литвинова и до выхода Дуарте, когда Бабич накрыл удар Облякова? Да ничего. Даже стандарты не работали, несмотря на армейское преимущество в росте.

И решение с Гуарирапой, а не Мусаевым в основе, при том что у Сауля на момент матча было ноль голов, а у Тамерлана – шесть, было алогично и не сработало. Мусаев должен был играть в основе. Гуарирапа вообще не объяснил своей игрой, почему решение было принято в его пользу.

В конце игры я, признаюсь, не понимал, почему Станкович заменил Угадьде не на Николсона и играл без чистых нападающих. Но «Спартак» явно хотел выходить из обороны низом и не играть длинными передачами – может, поэтому. Но я боялся, что еще и в отсутствие Мартинса не хватит одного большого на стандарте у своих ворот. Однако ж хватило.

И стремление выбегать в контратаки через передачи низом в конце концов сработало. С первой попытки, когда выбегали вчетвером, правда, Барко пожадничал, но со второй идеально на паузе разобрался в своей (!) штрафной – и начал идеальную контратаку со второй голевой Пруцева и блестящим «черпаком» Медины, которого хоть только на матчи с ЦСКА и выпускай.

А драки и красные – так это дерби. Можно предъявлять претензии судьям за какие-то решения, но в таком матче заполыхать могло в любую секунду. И полыхало. Сказать, что это как-то принципиально изменило игру, нельзя.

«Спартак» впервые с чемпионского сезона выиграл на «ВЭБ Арене», но не думаю, что из этого можно делать глобальные выводы. Просто конкретно сегодня красно-белые оказались смелее, целостнее и сильнее красно-синих, а Станкович переиграл друга детства Николича.

Думаю, большие сомнения в своем тренерском уровне, которые Деян вызвал своей работой в первой половине осени, он сегодня... нет, не то чтобы развеял. Но сработал, как я повторяю то же слово, что использовал после Нижнего, – адекватно. И этого оказалось достаточно», – написал Рабинер.

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