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    Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался по матчу 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (0:2).

    «По мне, победа «Спартака» – по делу. Красно-белые играли в свой футбол, вели игру 80% времени, не только владели мячом, но и знали, что с этим мячом делать.

    Станкович полностью угадал с составом, схемой и тактикой. Лидер атакующей группы команды, Барко, играл так, как должен. Угальде – пожалуй, не вполне, но спартаковская полузащита доминировала, и центр поля мне видится именно той зоной, где победитель оказался сильнее проигравшего.

    Один из тех, кого мало кто ожидал увидеть в основе, – Пруцев – заслуженно, на мой взгляд, был признан лучшим игроком, не только отдав две голевые, но и постоянно находясь в центре событий и почти всегда принимая правильные решения. Вторая желтая Облякову, когда он успел пробросить мяч головой и получил от Ивана в эту самую голову, – тоже ему в плюс. Ведь от Облякова в концовке могла исходить наибольшая угроза.

    Маркиньос тоже оказался абсолютно на своем месте, качественно работая и вперед, и назад. Это ведь была самая большая, пожалуй, проблема – выбрать правильного игрока слева. И Станкович смог это сделать, а Маркиньос – помочь Рябчуку справиться с Обляковым и при этом не обнулить себя в атакующих действиях: они с Рябчуком вообще здорово менялись местами и страховали друг друга.

    ЦСКА с самого начала был чрезмерно осторожен – и теперь становится понятным, почему команда Николича при большом потенциале не выиграла почти ни у кого из конкурентов – только у «Динамо». Низкий блок, неважный выход из обороны, с которым ближе к концу помог Пьянич, но оказалось уже слишком поздно, минимум моментов. Что вообще можно вспомнить, кроме эпизода сразу после удаления Литвинова и до выхода Дуарте, когда Бабич накрыл удар Облякова? Да ничего. Даже стандарты не работали, несмотря на армейское преимущество в росте.

    И решение с Гуарирапой, а не Мусаевым в основе, при том что у Сауля на момент матча было ноль голов, а у Тамерлана – шесть, было алогично и не сработало. Мусаев должен был играть в основе. Гуарирапа вообще не объяснил своей игрой, почему решение было принято в его пользу.

    В конце игры я, признаюсь, не понимал, почему Станкович заменил Угадьде не на Николсона и играл без чистых нападающих. Но «Спартак» явно хотел выходить из обороны низом и не играть длинными передачами – может, поэтому. Но я боялся, что еще и в отсутствие Мартинса не хватит одного большого на стандарте у своих ворот. Однако ж хватило.

    И стремление выбегать в контратаки через передачи низом в конце концов сработало. С первой попытки, когда выбегали вчетвером, правда, Барко пожадничал, но со второй идеально на паузе разобрался в своей (!) штрафной – и начал идеальную контратаку со второй голевой Пруцева и блестящим «черпаком» Медины, которого хоть только на матчи с ЦСКА и выпускай.

    А драки и красные – так это дерби. Можно предъявлять претензии судьям за какие-то решения, но в таком матче заполыхать могло в любую секунду. И полыхало. Сказать, что это как-то принципиально изменило игру, нельзя.

    «Спартак» впервые с чемпионского сезона выиграл на «ВЭБ Арене», но не думаю, что из этого можно делать глобальные выводы. Просто конкретно сегодня красно-белые оказались смелее, целостнее и сильнее красно-синих, а Станкович переиграл друга детства Николича.

    Думаю, большие сомнения в своем тренерском уровне, которые Деян вызвал своей работой в первой половине осени, он сегодня... нет, не то чтобы развеял. Но сработал, как я повторяю то же слово, что использовал после Нижнего, – адекватно. И этого оказалось достаточно», – написал Рабинер.

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    Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

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    03.11.2024 10:31
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    Комментарии (8)
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    1730620365
    "Спартак" попытался играть в футбол и преуспел в этом.ЦСКА вообще непонятно что собирался делать,кроме итогового "ПОБЕДЮ"...правда,непонятно за счёт каких действий на поле. Позорная игра двух середняков в околофутбол.Поэтому и меняются местами с пятого на шестой,и обратно,под руководством новых гениев тренерского цеха с Балкан.А те за собой мусор разный тащат.
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    FCSpartakM
    1730621694
    Рабинер опять выкатил млн ненужных букв. Факт в том, что когда Станкович начал выставлять вновь адекватный состав, то, удивительно, команда 2 игры выигрывает подряд
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    R_a_i_n
    1730622306
    Только ленивый, да хотя и они тоже высказались. Больше всех конечно нищенки старались.
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    DOCTOR PENALTY
    1730628743
    Рано петь дифирамбы. *
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    andr45
    1730633707
    ШИРОКОВ «Николич выглядит значительно предпочтительнее Станковича» ЛЕДЯХОВ «Если сравнивать работу Николича и Станковича, то ЦСКА пока смотрится предпочтительнее «Спартака» СИЛКИН «ЦСКА при Николиче смотрится солиднее, чем «Спартак» при Станковиче» Червиченко Работа Николича плодотворнее и позитивнее, чем работа Станковича в «Спартаке» ГУБЕРНИЕВ «Деяна Станковича скоро выгонят. Тут двух мнений быть не может. Туда приходят люди, которые не знают футбол.»
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