Дивеев дал обещание после поражения от «Спартака»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев дал обещание после матча 14-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2).

Забили Тео Бонгонда и Хесус Медина.

В матче было 3 удаления.

– Можете пообещать, что будет реванш и победа на «Лукойл Арене»?

– Конечно.

– Можете обратиться к фанатам, которые смотрели матч на стадионе, по телевизору?

– Хочется в первую очередь сказать им спасибо за то, что пришли на стадион, болели за нас. Извиниться за игру, мы хотели сыграть по‑другому и должен был быть другой результат.

Матч 2-го круга между «Спартаком» и ЦСКА состоится ориентировочно 27 апреля.

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