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    Дивеев дал обещание после поражения от «Спартака»

    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев дал обещание после матча 14-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2).

    – Можете пообещать, что будет реванш и победа на «Лукойл Арене»?

    – Конечно.

    – Можете обратиться к фанатам, которые смотрели матч на стадионе, по телевизору?

    – Хочется в первую очередь сказать им спасибо за то, что пришли на стадион, болели за нас. Извиниться за игру, мы хотели сыграть по‑другому и должен был быть другой результат.

    • Матч 2-го круга между «Спартаком» и ЦСКА состоится ориентировочно 27 апреля.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.11.2024 10:08
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    Комментарии (6)
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    Интерес
    1730618494
    С этой командой и тренерским штабом ничего обещанного не будет.Как я и говорил неоднократно,будете со "Спартаком" напыщенно разыгрывать 5-6 места,постоянно меняясь позициями и находя в этом частном возвышении оправдание своей турнирной никчемности."Спартак" долго ждать не будет и начудит в ближайших паре играх,а вы у кого-либо выиграете "с разгромным счётом 1-0",и снова-"на коне".Точнее,на бесплодном муле.
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    Айболид
    1730628643
    Понять и простить .
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    DOCTOR PENALTY
    1730629059
    Никто за язык тебя не тянул, а долг платежом красен.""
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    subbotaspartak
    1730631943
    Можете пообещать, что будет реванш и победа на «Лукойл Арене»? – Конечно. ... Обещанного ... сколько ждут?
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    Marshall1956
    1730643674
    Нужно было вчера играть,а не завтраками кормить.
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    bulls27
    1730708218
    Кони вам далеко до нас . Команда га......ов
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