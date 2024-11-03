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    Анализ дерби ЦСКА – «Спартак» от Бубнова

    Бывший спартаковец Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 14-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0).

    «Матч получился тяжeлый, неоднозначный, парадоксальный. И нужно поставить пятeрку с плюсом судье и системе VAR. Молодцы, отработали тяжелейший матч. Арбитр объективно оценивал все нарушения, разобрался в драке, где стенка на стенку пошли. Конечно, если всех наказывать, то много народу пришлось бы выгонять, убрали самых агрессивных. И хорошо, что удалили футболистов с двух сторон, иначе всю игру можно было сломать.

    Дерби само по себе проходит в такой принципиальной борьбе. Здесь же ещe и турнирное положение обязывало за очки биться. Тренерам не надо было ничего говорить, футболисты готовы были друг друга грызть, убивать. Но, думаю, тренеры всe же дополнительно накачали игроков, те ещe до матча были заряженными. Такого накала быть всe же не должно.

    Если говорить об игре (а реально оценивать здесь можно в основном первый тайм до удалений), то «Спартак» просто переигрывал соперника. «Красно-белые» были более мобильными, жeсткими, лучше мяч держали. Ещe в первом тайме нагрузили среднюю линию ЦСКА, видно было, что на второй тайм армейцев не хватит. Николич замены произвeл, но темп игры так и не смог увеличить. «Спартак» отходил назад, выстраивался, действовал на контратаках, в итоге в одной из них Медина забил.

    У ЦСКА Кисляк не готов к таким играм. Файзуллаев напугался, его не видно было после того, как «Спартак» начал жeстко играть. Обляков потерялся. А последние двое – ведущие игроки, мозг команды! Зделар – разрушитель, он игру не конструирует. Пьянич передачу может отдать, класс высокий, но не такой мобильный. А вот у «Спартака» все хороший матч провели. Тот же Пруцев столько карточек сопернику наделал, потом Облякова вообще убрал.

    Да и фактор удалений. Литвинов не потеря для «Спартака», а вот ЦСКА Рошу заменить равноценно некем. Плюс армейцам пришлось перестраиваться с трeх центральных защитников на систему с двумя, а они так не играют. «Красно-белым», наоборот, перейти на три центральных защитника оказалось полезней. Правильно сделали, чтобы заблокировать всe в центре. К тому же Бонгонда и Маркиньос заблокировали фланги, чтобы нейтрализовать Кругового и Келлвена», – полагает Бубнов.

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    Источник: Sportbox

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    03.11.2024 09:55
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    Комментарии (8)
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    Лицом_на_клаве
    1730617104
    В этом дерби кони превратились в кляч, испугавшись срам. Кого испугались, середняка?
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    Кривая да нелёгкая
    1730617278
    Спартачи спецом Рошу провоцировали и судья ждал развязки! Стыдно за Лукойл и Спартак позорный
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    zigbert
    1730619297
    О судействе сказал верно. Для любого арбитра такой матч не подарок.
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    Интерес
    1730619308
    Начни с главного : "Я обкакался со всеми прогнозами итогов первых матчей этого тура..." и далее-по тексту.Можно согласиться почти со всем.В первом тайме была плохая игра,где "Спартак" переиграл ЦСКА во всех компонентах,а во втором тайме игры не было вообще,где "Спартак" всё равно переиграл ЦСКА во всех компонентах,кроме количества удалений... А главное-отсутствие тренера в ЦСКА в этот день.
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    ...уефан
    1730619643
    ...чего-то ты сегодня, Бубнов, не в тему. Практически, всё - мимо(... Может матч полностью не видел?...
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    Бар1
    1730620344
    цска всегда играет жёстко и плотно,что говорит о количестве пропущённых, но в этот раз пресс спартака не дал цска играть ,как они могут ,а поломанная игра в нападении влияет и на защиту ,они стали ошибаться. За антифутбол наказания быть должно обязательно ,что и было сделано.Когда Обляков с размаха плечом врезал Пруцеву в лицо ,то это похоже на хоккей и за такое отношение к футболу можно и прямую красную давать. Качество футбола не высокое ,много потерь и хотелось бы видеть именно футбол ,а не стычки на поле.
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