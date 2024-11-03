Дивеев пожаловался на провокации «Спартака» в дерби

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев оценил накал эмоций в матче 14-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2).

Забили Тео Бонгонда и Хесус Медина.

В матче было 3 удаления.

В поле судил Алексей Сухой из Люберец.

– Понятное дело, знали, что «Спартак» будет нас провоцировать, они вели в счeте. Все мы понимали, что не надо лезть, но Мойзес начал вестись. Сказали ему, что не надо и что это делается специально.

– Были эдаким голосом разума?

– Ну, это уже не первый раз. Понимаю, для чего это. Не только со «Спартаком».

– Насколько это по‑футбольному?

– Нормально, просто надо держать себя в руках.

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