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    Дивеев пожаловался на провокации «Спартака» в дерби

    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев оценил накал эмоций в матче 14-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2).

    – Понятное дело, знали, что «Спартак» будет нас провоцировать, они вели в счeте. Все мы понимали, что не надо лезть, но Мойзес начал вестись. Сказали ему, что не надо и что это делается специально.

    – Были эдаким голосом разума?

    – Ну, это уже не первый раз. Понимаю, для чего это. Не только со «Спартаком».

    – Насколько это по‑футбольному?

    – Нормально, просто надо держать себя в руках.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.11.2024 08:32
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    Комментарии (10)
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    Каратель помойников
    1730614103
    Особенно выделялся "провокатор" Барко ( Угальде и Богонда ему помогали),обводил и обводил игроков ЦСКА,а они поддались на эту провокацию и били его по ногам.как же могли игроки Спартака так поступить?)))
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    Интерес
    1730618300
    Ты тоже в этом компоненте не преуспел.
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    SLADE2019
    1730619800
    Дивеев, ты и твои одноклубники вели вчера себя, как конченные говнюки. Другого слова и не найдешь. Честно сказать, от конюшни я этого не ожидал. Кисляка тоже спровоцировали, когда он в человека "въехал"? И еще скотина, без наказания осталась. Судья матча слабак одним словом.
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    andr45
    1730621929
    Давно говорил, что спартаковцам следует срочно обзавестись тафгаем, которые есть практически в любой команде. При этом, жестоком тафгаем. Сбили, например, Барко - получи Файзуллаев, как минимум, перелом одной ноги) Сбили Угальде - получи Даку сострясение мозга м перелом руки)
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    andr45
    1730622306
    Какие же мерины ябедники - Акинфеев Роша, Дивеев, ... Сильны традиции у меринов) PS Ябеда-корябеда, c гнильцою огурец. По полу валяется, никто его не ест!
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    Cleaner
    1730622427
    Дивеев, ты всю жизнь в профессиональном футболе. Играй, а не на провокации обращай внимание. Провокации это тоже часть футбола.
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    Marshall1956
    1730643017
    а вы повелись профессионалы....И играли будто бы вели в счете и сидели у своих ворот
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