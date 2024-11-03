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    Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА

    Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил победу команды в матче 14-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0).

    «Кто хаял «Спартак»? Они вышли и закономерно победили. Не сказать, что были какие-то моменты, но «Спартак» с самого начала игры владел преимуществом. Был удивлeн, что ЦСКА так выглядел. Прогнозировалось, что игра будет равная. Вопросы к ЦСКА, а «Спартак» – с победой», – сказал Мостовой.

    • «Спартак» опередил ЦСКА в таблице.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.11.2024 08:28
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    Комментарии (4)
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    slavа0508
    1730619006
    Не пойму у Сани что деменция начинается ???Сам же хаил команду до игры . теперь на других валит ...
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