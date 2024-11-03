Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА

Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил победу команды в матче 14-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0).

Забили Тео Бонгонда и Хесус Медина.

В матче было 3 удаления.

«Кто хаял «Спартак»? Они вышли и закономерно победили. Не сказать, что были какие-то моменты, но «Спартак» с самого начала игры владел преимуществом. Был удивлeн, что ЦСКА так выглядел. Прогнозировалось, что игра будет равная. Вопросы к ЦСКА, а «Спартак» – с победой», – сказал Мостовой.

«Спартак» опередил ЦСКА в таблице.

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