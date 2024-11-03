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    Медина объяснил, почему отпраздновал гол в ворота ЦСКА

    Полузащитник «Спартака» Хесус Медина высказался о матче 14-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0).

    • Парагваец забил в ворота бывшего клуба.

    «Сегодня была сложная игра, мы очень рады победе. Это был матч топ‑уровня. Мы заслужили победу.

    Свой гол в ворота ЦСКА я отпраздновал, ведь дерби – принципиальное противостояние. Для меня забитые мячи важны в матчах с любым соперником. Тем не менее, с уважением отношусь к своей бывшей команде», – сказал Медина.

    • «Спартак» опередил ЦСКА в таблице.
    • Медина забил впервые в сезоне РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.11.2024 00:01
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    Комментарии (5)
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    Интерес
    1730582608
    По-моему,уже во второй раз забивает "бездарь".Ничё,у нас есть европейская звезда-пенсионер Трезвич,и ещё пару таких же новых гениев-мудесников куча.
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    За Московский ЦСКА
    1730584071
    Ничего, медина, тебе еще вернется . Зря радуешься.
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    Борис34684
    1730588806
    Игорек решил в этой игре поддержать команду в бездарности и тоже обгадиться, получилось.
    Ответить
    Marshall1956
    1730643164
    медина иуда
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