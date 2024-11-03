Медина объяснил, почему отпраздновал гол в ворота ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина высказался о матче 14-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0).

Парагваец забил в ворота бывшего клуба.

«Сегодня была сложная игра, мы очень рады победе. Это был матч топ‑уровня. Мы заслужили победу.

Свой гол в ворота ЦСКА я отпраздновал, ведь дерби – принципиальное противостояние. Для меня забитые мячи важны в матчах с любым соперником. Тем не менее, с уважением отношусь к своей бывшей команде», – сказал Медина.

«Спартак» опередил ЦСКА в таблице.

Медина забил впервые в сезоне РПЛ.

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