Медина объяснил, почему отпраздновал гол в ворота ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина высказался о матче 14-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0).
- Парагваец забил в ворота бывшего клуба.
«Сегодня была сложная игра, мы очень рады победе. Это был матч топ‑уровня. Мы заслужили победу.
Свой гол в ворота ЦСКА я отпраздновал, ведь дерби – принципиальное противостояние. Для меня забитые мячи важны в матчах с любым соперником. Тем не менее, с уважением отношусь к своей бывшей команде», – сказал Медина.
- «Спартак» опередил ЦСКА в таблице.
- Медина забил впервые в сезоне РПЛ.
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