Бабич – о драке в матче с ЦСКА, где ему разбили лицо: «Нет негатива к Виллиану, это дерби»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич высказался о драке в матче 14-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0).

Во 2-м тайме Бабич поучаствовал в стычке с Виллианом, бразильца удалили.

У серба было разбито лицо.

«Мне нечего сказать Роше. У меня к нему нет никакого негатива. Это футбол, это дерби. В дерби такие ситуации могут возникать. Мне хотелось только защитить Наиля Умярова, но начался драка. В дерби могло случится все, что угодно», – сказал Бабич.

Всего в матче было 3 удаления.

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