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    • Бабич – о драке в матче с ЦСКА, где ему разбили лицо: «Нет негатива к Виллиану, это дерби»

    Бабич – о драке в матче с ЦСКА, где ему разбили лицо: «Нет негатива к Виллиану, это дерби»

    Защитник «Спартака» Срджан Бабич высказался о драке в матче 14-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0).

    • Во 2-м тайме Бабич поучаствовал в стычке с Виллианом, бразильца удалили.
    • У серба было разбито лицо.

    «Мне нечего сказать Роше. У меня к нему нет никакого негатива. Это футбол, это дерби. В дерби такие ситуации могут возникать. Мне хотелось только защитить Наиля Умярова, но начался драка. В дерби могло случится все, что угодно», – сказал Бабич.

    • Всего в матче было 3 удаления.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.11.2024 23:41
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    Комментарии (6)
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    Спартачище
    1730580379
    Негатива к пороше нет, но после след встречи заболеет он надолго Костоломов надо лечить
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    fakeid
    1730580625
    сам душить начал, а теперь отмазки визжит!
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    subbotaspartak
    1730609741
    «Мне нечего сказать Роше.... Чуть подушил, хорошо на душе
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