Зарема оскорбила игроков ЦСКА после победы «Спартака»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась эмоциями от матча 14-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0).

У «Спартака» забили Тео Бонгонда и Хесус Медина.

В матче было 3 удаления.

«Видимо, ЦСКА еще не отошел от Хэллоуина, и игроки проявили себя как черти на поле. Обляков умышленно ударил плечом в челюсть Пруцеву. Это должна быть дисквалификация на несколько игр», – сказала Салихова.

«Спартак» опередил ЦСКА в таблице РПЛ.

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