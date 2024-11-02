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    Зарема оскорбила игроков ЦСКА после победы «Спартака»

    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась эмоциями от матча 14-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0).

    «Видимо, ЦСКА еще не отошел от Хэллоуина, и игроки проявили себя как черти на поле. Обляков умышленно ударил плечом в челюсть Пруцеву. Это должна быть дисквалификация на несколько игр», – сказала Салихова.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.11.2024 23:32
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    Комментарии (12)
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    NewLife
    1730579834
    Опять дебильный заголовок. В чем оскорбление ?
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    RUSARM
    1730579861
    Снова вылезла,прости господи!!!
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    fakeid
    1730580584
    не в челюсть - а в рыло!
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    лошадка35
    1730582979
    Федунья забыла, что она не в спальне, и продолжила играть роль судьи. Уже дисквы раздаёт направо и налево)
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    Борис34684
    1730587981
    Скорее не на чертей а на беззубых сусликов. Ни игры ни мысли.
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    subbotaspartak
    1730608712
    Думали, что жеребцы, Ждали будут черти, Думали что там борцы! Черти! Не --- похерьте.... Мулы, пони и ослы По игре... поверьте... Как-то грубо получилось... случилось
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    Серый212918
    1730610228
    Горячая, как понос.
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    WILDLING_HRUNDEL
    1730615808
    За своими подлыми хряками смотри Зарема! Спартак всегда славился подлыми поступками
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    Marshall1956
    1730645103
    На сто лет дисквалифицировать облякова)))У эскортницы забыли спросить
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