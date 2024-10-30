Реакция Губерниева на слова Лички, что он тратит 50 тысяч рублей в месяц

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на слова главного тренера «Динамо» Марцела Лички о своих тратах.

Чех заявил, что тратит в месяц 50 тысяч рублей.

«Ну, тут все верно! Спортсмены и тренеры в России на еду и одежду всегда почти ничего не тратили, ибо их кормят и одевают совершенно бесплатно! И с жильем да коммуналкой нет проблем! Это, брат, марксизм!» – написал Губерниев.