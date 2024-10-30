Гвардиола: «Роналду был монстром, а Месси – отцом монстра»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, рассуждая об итогах голосования за обладателя «Золотого мяча»-2024, вспомнил о доминировании Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Был момент, когда «Золотой мяч» могли получить три игрока из академии «Барселоны». Но ни Хави, ни Иньеста не смогли навязать борьбу Месси.

Это сделал только Роналду. Он был монстром, а Месси – отцом монстра», – сказал Гвардиола.