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    Галямин назвал фаворита в матче «Зенит» – «Локомотив»

    Экс-защитник ЦСКА, «Эспаньола» и сборной России Дмитрий Галямин поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом».

    – Не могу сказать, что ожидаю чего-то особенного. Пускай команды покажут красивую игру. Фаворитом вижу все-таки «Зенит», но не в большой степени. 60 на 40 в пользу хозяев.

    – Похоже, «Зенит» останется без Глушенкова. Это потеря в такой встрече?

    – Не считаю, что он в лучшей форме. Не тренировался почти месяц, «Зенит» долгое время на него не рассчитывал. Играли без Глушенкова нормально, там есть кому выйти на замену.

    – Дуглас Сантос теперь россиянин – это как-то повлияет на питерцев?

    – Это расширяет возможности Семака: теперь можно усиливать игру и оптимизировать состав. Как легионер он не вписывался в основу. Сейчас у «Зенита» появится возможность улучшить вариативность состава.

    • Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится 27 октября и начнется в 19:30 мск.
    • Петербургский клуб занимает 2-е место в РПЛ после 12 туров с 29 очками. Москвичи идут 3-ми с 27 очками.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    Комментарии (4)
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    The only one
    1729858721
    фаворит в матче «Зенит» – «Локомотив» воронежский Факел
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    ...уефан
    1729859382
    ...оп-на! Так, вон оно чё!? Они и гражданство, к именно этой игре подогнали...
    Ответить
    fakeid
    1729860874
    зенит дома пропустил пока что всего 1 гол, да и тот с пенальти. локо на выезде пропустил 8. выводы делайте сами.
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    Борис34684
    1729865924
    Все будет зависеть как Галактионов настроит своих пацанов, в прошлом сезоне не проиграли. Зенит боится пресинга а пацаны Локо скоростные.
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