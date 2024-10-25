Галямин назвал фаворита в матче «Зенит» – «Локомотив»

Экс-защитник ЦСКА, «Эспаньола» и сборной России Дмитрий Галямин поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом».

– Не могу сказать, что ожидаю чего-то особенного. Пускай команды покажут красивую игру. Фаворитом вижу все-таки «Зенит», но не в большой степени. 60 на 40 в пользу хозяев.

– Похоже, «Зенит» останется без Глушенкова. Это потеря в такой встрече?

– Не считаю, что он в лучшей форме. Не тренировался почти месяц, «Зенит» долгое время на него не рассчитывал. Играли без Глушенкова нормально, там есть кому выйти на замену.

– Дуглас Сантос теперь россиянин – это как-то повлияет на питерцев?

– Это расширяет возможности Семака: теперь можно усиливать игру и оптимизировать состав. Как легионер он не вписывался в основу. Сейчас у «Зенита» появится возможность улучшить вариативность состава.